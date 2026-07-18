Primele probleme pentru Pancu la Rapid: „Nu am mai fost în ipostaza asta până acum”

Rapid debutează în noul sezon contra celor de la Sepsi, formaţie care a revenit în Liga 1 după un an de absenţă. Duelul va avea loc luni, de la ora 21:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.
Formaţia giuleşteană este într-o nouă eră, asta după ce Daniel Pancu a fost numit antrenor în locul lui Constantin Gâlcă, iar tehnicianul are misiunea de a califica echipa în cupele europene după mulţi ani de absenţă.
Rareş Pop nu va putea juca în startul campionatului pentru Rapid
„Pancone” are însă primele dificultăţi în chiar etapa inaugurală a sezonului, asta pentru că nu se poate baza pe unul dintre jucătorii tineri care ar putea să aibă o „explozie” în această stagiune. Rareş Pop va fi suspendat pentru 3 meciuri după ce a văzut cartonaşul roşu direct în ultimul meci al lui Petrolul din anul trecut şi acum trebuie să-şi ispăşească pedeapsa.
Jucătorul recunoaşte că a greşit în comportamentul său şi pe viitor vrea să nu mai repete asemenea situaţii care să-i aducă cartonaşe roşii şi suspendări.
„Nu am mai fost pus în ipostaza asta până acum. A fost greșeala mea și am învățat din asta să nu mai fiu atât de agresiv. Aștept cu nerăbdare ca în a patra etapă să fiu apt de joc”, a spus Rareş Pop pentru Pro TV.
Dan Şucu nu vrea să mai investească bani în transferuri la Rapid
Această perioadă de mercato este una dificilă pentru cei de la Rapid, asta după ce Dan Şucu a transmis că nu mai vrea să bage bani în transferuri şi că singurele sume care pot să fie folosite sunt cele obţinute pe vânzarea actualilor fotbalişti din lot.
În aceste condiţii, giuleştenii nu au fost extrem de activi pe piaţa transferurilor şi au bifat doar câteva mutări, aducerea lui Jason Kodor, de la Leece, cea a lui Mohammed Kamara, liber de contract, de la CFR Cluj, şi împrumutul lui Alin Celik, de la Genoa.
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