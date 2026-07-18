Primele probleme pentru Pancu la Rapid: „Nu am mai fost în ipostaza asta până acum”

Rapid debutează în noul sezon contra celor de la Sepsi, formaţie care a revenit în Liga 1 după un an de absenţă. Duelul va avea loc luni, de la ora 21:30, şi va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro.

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Formaţia giuleşteană este într-o nouă eră, asta după ce Daniel Pancu a fost numit antrenor în locul lui Constantin Gâlcă, iar tehnicianul are misiunea de a califica echipa în cupele europene după mulţi ani de absenţă.

Rareş Pop nu va putea juca în startul campionatului pentru Rapid

„Pancone” are însă primele dificultăţi în chiar etapa inaugurală a sezonului, asta pentru că nu se poate baza pe unul dintre jucătorii tineri care ar putea să aibă o „explozie” în această stagiune. Rareş Pop va fi suspendat pentru 3 meciuri după ce a văzut cartonaşul roşu direct în ultimul meci al lui Petrolul din anul trecut şi acum trebuie să-şi ispăşească pedeapsa.

Jucătorul recunoaşte că a greşit în comportamentul său şi pe viitor vrea să nu mai repete asemenea situaţii care să-i aducă cartonaşe roşii şi suspendări.

„Nu am mai fost pus în ipostaza asta până acum. A fost greșeala mea și am învățat din asta să nu mai fiu atât de agresiv. Aștept cu nerăbdare ca în a patra etapă să fiu apt de joc”, a spus Rareş Pop pentru Pro TV.