Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1. Liderul Craiova nu are niciun jucător. Cum arată Dream Teamul - Antena Sport

Transfermarkt a întocmit un prim 11 al celor mai valoroşi jucători din Liga 1, iar o primă surpriză vine de la faptul că liderul Universitatea Craiova nu are niciun reprezentant în acest Dream Team format în concordanţă cu cota de piaţă a fotbaliştilor.

Lotul este estimat la o cotă de 35,1 milioane de euro şi FCSB şi Rapid au câte cinci reprezentanţi. Singurul “intrus” vine de la Dinano şi este Cătălin Cîrjan.

Primul 11 al celor mai valoroşi fotbalişti din Liga 1

FCSB aduce cei mai valoroşi jucători din acest prim 11, Darius Olaru (6.5 milioane de euro), Daniel Bîrligea şi Ştefan Târnovanu, ambii cotaţi la 4.5 milioane de euro, şi Ngezana (3 milioane de euro).

Mai jos, ai cel mai valoros prim 11 al Ligii 1, cifrele reprezintă milioane de euro. De menţionat şi faptul că Ştefan Baiaram e cotat de asemenea cu 4.5 milioane de euro, la fel ca Daniel Bîrligea, cei doi ocupând acelaşi post de atacant central, conform transfermarkt.com.

Târnovanu (4.5) – Manea (1.5), Dawa (2.5), Ngezana (3), Borza (2.5) – Cîrjan (2.5), Christensen (2.3) – Dobre (2.8), Olaru (6.5), Petrila (2.5) – Bîrligea (4.5)

FCSB, cel mai valoros club

Liga 1 e cotat de Transfermarkt la 235 de milioane de euro. FCSB e în continuare cel mai valoros club, fiind evaluat la 40 de milioane de euro. Rapid e pe locul 2 la acest capitol (29.6 milioane de euro), iar Universitatea Craiova completează podiumul (28.2 milioane de euro).