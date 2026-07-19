Lotul lui Dinamo pentru sezonul 2026-2027, s-a renunţat la patru jucători! Ce numere vor purta pe tricou în actuala ediţie

Dinamo îşi face debutul astăzi în ediția 2026-2027 din Liga 1, cu Petrolul Ploiești, de la ora 19.30. Pânp atunci, Dinamo a anunţat în mod oficial cu ce lot va începe actuala ediţie, dar şi ce numere vor purta jucătorii pe tricou.

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Din actualul lot lipsesc patru nume. Doi jucători pleacă sub formă de împrumut. Este vorba de Peter Believe la CS Dinamo și Cristian Licsandru la Concordia Chiajna, în timp ce Adrian Caragea și Răzvan Pașcalău își vor rezilia contractele.

”La momentul ăsta, pentru Peter Believe există o solicitare și o cerere importantă din partea CS Dinamo pentru a evolua acolo. Cred că vom agrea acea variantă, va trebui să ne înțelegem cu ei.

Cristi Licsandru pleacă la Concordia Chiajna, împrumut pentru un an.

Cu Pașcalău vom rezilia de comun acord, el își va găsi traseul profesional în altă parte. Vom rezilia amiabil și cu Adrian Caragea.