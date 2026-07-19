U Cluj – Farul, LIVE TEXT (17.00). Ovidiu Sabău, faţă în faţă cu fosta echipă

U Cluj – Farul se întâlnesc astăzi, de la ora 17.00. Meciul este LIVE TEXT pe as.ro, dar şi în aplicaţia Antena Sport.
Pentru Ovidiu Sabău meciul are o însemnătate aparte. Actuala echipă a celor de la U Cluj a fost practic gândită de el, iar – chiar dacă cele mai bune rezultate au venit cu Bergodi antreno – despre Sabău se poate spune că a pus şi el umărul la performanţele ardelenilor.
U Cluj – Farul, LIVE TEXT (17.00)
Sabău este din această vară antrenorul celor de la Farul Constanţa şi speră să redreseze echipa, după ce anul trecut s-a salvat la limită de zona locurilor de retrogradare.
Echipe probabile
U Cluj (4-2-3-1): Lefter – Stanojev, Coubiș, I. Cristea, Chipciu – Bic, Pinho – Ștefănescu, Nistor, Mendy – Aliev
Rezerve: Michail, Coșa, A. Trică, Chinteș, Techereș, G. Simion, Poulolo, Codrea, Chukwu, Drammeh, Adams, Macalou
Antrenor Cristiano Bergodi
Farul (4-2-3-1): R. Munteanu – Sîrbu, Dican, Larie, Țicu – Vînă, Njike – Doicaru, Sylvestre, Ahlinvi – Alibec
Rezerve: Barbu, Cercel, Păcuraru, Sima, Marincean, Constantinescu, Cojocaru, Bouzamoucha
Antrenor Ioan Ovidiu Sabău
Arbitru Szabolcs Kovacs (Carei).
Asistenți Marius Badea (Rm. Vâlcea), Adrian Vornicu (Iași)
Arbitru VAR Viorel Flueran (Craiova).
Asistent VAR Ovidiu Mazilu (Satu Mare)
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