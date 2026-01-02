Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu! - Antena Sport

Gata, Rapid a bătut palma cu Daniel Paraschiv și vine la Rapid.

Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant, iar salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe placul jucătorului, care a refuzat și Dinamo București. Fotbalistul va evolua pentru Rapid, sub formă de împrumut, până în vară.

Un transfer definitiv se va discuta cu Real Oviedo, clubul de care aparține, la finalul sezonului, existând o opțiune de prelungire pentru trei sezoane, anunță Fanatik.ro.

Mutarea va fi anunțată oficial, iar Daniel Paraschiv se va alătura lotului rapidist în cantonamentul din Antalya