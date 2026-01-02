Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!

Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 18:03

Comentarii
Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!

Gata, Rapid a bătut palma cu Daniel Paraschiv și vine la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Giuleștenii au reușit să-l convingă pe atacant, iar salariul oferit de Dan Șucu fiind unul pe placul jucătorului, care a refuzat și Dinamo București. Fotbalistul va evolua pentru Rapid, sub formă de împrumut, până în vară.

Un transfer definitiv se va discuta cu Real Oviedo, clubul de care aparține, la finalul sezonului, existând o opțiune de prelungire pentru trei sezoane, anunță Fanatik.ro.

Mutarea va fi anunțată oficial, iar Daniel Paraschiv se va alătura lotului rapidist în cantonamentul din Antalya

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Observator
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
18:35
Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen
18:06
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A
17:39
Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: “Mai jos de atât nu se poate”
17:35
Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB
17:15
“Roma – Drăgușin, se poate face?”. Analiza jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport cu ocazia mercato-ului
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui