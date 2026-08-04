Cristi Chivu a anunţat principalul obiectiv în meciul Inter – AC Milan (miercuri, 14:05, AntenaPLAY): „Trebuie să am grijă”

Cristi Chivu se află în Australia alături de Inter. La Perth, campioana din Serie A va întâlni rivala AC Milan, într-un meci de pregătire. Partida se dispută miercuri, de la ora 14:05, LIVE în AntenaPLAY.
Principalul obiectiv al antrenorului român este ca echipa sa să crească de la meci la meci în această perioadă de preăgtire, înaintea deubului în noul sezon. Inter va începe în câteva săptămâni apărarea trofeelor pe care le-a cucerit sezonul trecut, titlul şi Cupa Italiei.
Cristi Chivu, înaintea amicalului cu AC Milan din Australia: „Cu siguranţă va fi un meci frumos”
Întrebat dacă ar da o înfrângere în derby pe un nou Scudetto, Chivu s-a concentrat doar pe pregătirea jucătorilor săi:
„E o întrebare pentru fani. Eu sunt antrenorul şi trebuie să am grijă ca jucătorii mei să fie în cea mai bună formă la începutul sezonului.
E un meci special, dar până la urmă e un meci ca oricare altul. Inter şi Milan sunt cunoscute în toată lumea. Cu siguranţă va fi un meci frumos”, a declarat Cristi Chivu, înaintea meciului dintre Inter şi AC Milan.
Întrebat şi despre ideea ca meciurile de campionat să se joace în afara Italiei, Chivu a oferit un răspuns diplomat: „Ar fi frumos, dar nu e uşor de organizat”.
Acesta va fi al treilea meci de pregătire pentru Inter din această vară. Mai întâi, echipa lui Chivu a jucat în Germania cu Karlsruher, pe care a învins-o cu 2-1. Apoi, nerazzurrii au mers la Hong Kong pentru duelul de gală cu Manchester City, meci care a fost transmis LIVE în AntenaPLAY. După 1-1 în timpul regulamentar, Inter s-a impus la loviturile de departajare în faţa „cetăţenilor”.
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