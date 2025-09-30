Principala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1 - Antena Sport

Închide meniul
Principala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1

Publicat: 30 septembrie 2025, 13:25

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

FCSB şi CFR Cluj luptă pentru transferul iernii din fotbalul românesc. Marinos Tzionis, aripa stânga de la UTA, este jucătorul cotat la 900.000 de euro, ajuns la Arad la începutul anului.

Internaţionalul cipriot a convins şi în meciul contra naţionalei lui Mircea Lucescu, el fiind unul dintre cei mai buni jucători ai Ciprului, în duelul cu România (2-2). A fost încă un lucru care l-a convins pe Becali.

Marinos Tzionis, dorit de FCSB

Astfel, conform surselor Antena Sport, fotbalistul de 24 de ani pe care UTA a plătit 100.000 de euro este primul pe lista de transferuri a campioanei en-titre. Mai mult, şi jucătorul îşi doreşte trecerea la FCSB, mai ales dacă ţinem cont şi de faptul că ar fi antrenat de conaţionalul său, Elias Charalambous.

Tzionis are contract cu UTA până în 2027, iar arădenii au opţiunea de a prelungi înţelegerea pe încă un an. Astfel, singura necunoscută va fi suma pentru care se vor înţelege cele două cluburi.

De menţionat e şi faptul că fotbalistul transferat de arădeni în sezonul trecut de la Cukaricki, din Serbia, a fost dorit de FCSB şi în perioada de mercato de vară. Atunci, el era lăudat chiar şi de Mircea Lucescu.

“Tzionis este un dribler foarte bun, noi nu avem astfel de jucători ca el. Jucători agili, mici de statură, rapizi, curajoși. Cipru e o echipă puternică. Dacă nu intra Dzeko în Bosnia, ei nu pierdeau în Bosnia. Tzionis e un jucător bun”, a declarat Mircea Lucescu.

