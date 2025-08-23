Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu: „Nu avem jucători ca el” - Antena Sport

Mircea Lucescu a remarcat un jucător străin din Liga 1. Selecționerul a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Marinos Tzionis, mijlocașul celor de la UTA.
Cipriotul de 24 de ani a fost transferat de arădeni în sezonul trecut de la Cukaricki, din Serbia. El s-a făcut remarcat imediat prin jocul prestat la UTA.
Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu
Evoluțiile titularului de la UTA l-au fermecat chiar și pe Mircea Lucescu. Selecționerul a transmis că România nu are astfel de jucători precum Marinos Tzionis, remarcând în special calitatea sa de dribler.
„Tzionis este un dribler foarte bun, noi nu avem astfel de jucători ca el. Jucători agili, mici de statură, rapizi, curajoși. Cipru e o echipă puternică. Dacă nu intra Dzeko în Bosnia, ei nu pierdeau în Bosnia. Tzionis e un jucător bun”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.
Marinos Tzionis, în vârstă de 24 de ani, a evoluat și contra României în preliminariile World Cup 2026. În duelul câștigat de „tricolori” în luna iunie, cu 2-0, mijlocașul celor de la UTA a fost trimis în teren în repriza secundă.
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi. Internaţionalul român traversează o perioadă complicată, fiind în continuare fără contract, după ce s-a despărţit de Rangers, la finalul sezonului trecut.
“Se pare că există șanse. Există o ultimă posibilitate dacă nu reușește să obțină ce își dorește, pentru a nu pierde continuitatea, să facă un efort și să accepte posibilitatea de a juca, cel puțin 3-4 luni, în condiții diverse.
Mă refer să joace în România cu posibilitatea de a pleca în străinătate. Domnul Șucu a făcut o treabă extraordinară. L-a chemat, a discutat cu el, i-a zis ‘Fă tot ceea ce crezi pentru a ajunge unde îți dorești. Iar dacă vei ajunge în situația să nu mai poți ajunge unde îți dorești, noi suntem de acord să vii la noi’. Cu gândul de a trece la Genoa. Contractul îl poate semna direct cu Genoa.