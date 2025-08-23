Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu: „Nu avem jucători ca el” - Antena Sport

Mircea Lucescu a remarcat un jucător străin din Liga 1. Selecționerul a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Marinos Tzionis, mijlocașul celor de la UTA.

Cipriotul de 24 de ani a fost transferat de arădeni în sezonul trecut de la Cukaricki, din Serbia. El s-a făcut remarcat imediat prin jocul prestat la UTA.

Străinul din Liga 1 pe care l-a remarcat Mircea Lucescu

Evoluțiile titularului de la UTA l-au fermecat chiar și pe Mircea Lucescu. Selecționerul a transmis că România nu are astfel de jucători precum Marinos Tzionis, remarcând în special calitatea sa de dribler.

„Tzionis este un dribler foarte bun, noi nu avem astfel de jucători ca el. Jucători agili, mici de statură, rapizi, curajoși. Cipru e o echipă puternică. Dacă nu intra Dzeko în Bosnia, ei nu pierdeau în Bosnia. Tzionis e un jucător bun”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Marinos Tzionis, în vârstă de 24 de ani, a evoluat și contra României în preliminariile World Cup 2026. În duelul câștigat de „tricolori” în luna iunie, cu 2-0, mijlocașul celor de la UTA a fost trimis în teren în repriza secundă.