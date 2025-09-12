Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: "Verdictul e crimă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: “Verdictul e crimă”

Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: “Verdictul e crimă”

Publicat: 12 septembrie 2025, 8:22

Comentarii
Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: Verdictul e crimă

Adrian Şut, la FCSB/ Profimedia

Mihai Stoica a dezvăluit cât poate lipsi Adrian Şut de pe teren de la FCSB, după ce s-a accidentat la naţională, în duelul dintre Cipru şi România, încheiat cu scorul de 2-2. Oficialul campioanei a oferit ultimele estimări despre revenirea mijlocaşului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Şut a fost trimis pe teren de Mircea Lucescu în minutul 80, însă după doar cinci minute, el s-a accidentat şi a fost înlocuit de Florin Tănase.

Probleme la FCSB | Cât poate lipsi Adrian Şut

Mihai Stoica a dezvăluit faptul că se încearcă o variantă prin care Adrian Şut să poată reveni la antrenamentele FCSB-ului în două săptămâni. Totuşi, oficialul roş-albaştrilor a transmis că în caz contrar, mijlocaşul ar trebui operat şi ar urma să revină pe teren peste două luni.

“Verdictul e crimă (n.r. râde)! În cea mai bună variantă, dacă va funcționa o infiltrație așa cum trebuie în două săptămâni se poate antrena. În situația în care nu se rezolvă problema așa, trebuie operat și atunci lipsește minimum două luni. La el nu e de adiție de os. Osul este, dar s-a deplasat puțin de unde era”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Cu o zi înainte, MM dezvăluia faptul că Şut nu are o problemă privind ligamentele, ci doar are “un fragment de os desprins”. Problema nu-i va permite astfel să evolueze în duelul de campionat cu Csikszereda, de duminică. Partida din etapa a noua a Ligii 1 se va disputa de la ora 21:00.

Reclamă
Reclamă

Adrian Şut este jucător de bază la FCSB şi al doilea căpitan al echipei, după Darius Olaru. El a bifat 15 meciuri în acest sezon, reuşind să marcheze un gol şi să ofere o pasă decisivă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”
10:18
Situație inedită în fotbalul mondial. Un jucător care a întâlnit-o pe CFR Cluj, dat dispărut
10:00
Mircea Rednic a răbufnit, după ce a fost dat afară de la Standard Liege: “Nu sunt o marionetă”
9:50
Andrei Nicolescu sare în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele evenimente: “Noi uităm asta?”
9:37
“E regina mea”. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: “E tot ce îmi puteam dori”
9:33
Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: “Timpul pentru o schimbare”
9:27
Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: “E extraordinar”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 5 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 6 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic