Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: "Verdictul e crimă" - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit cât poate lipsi Adrian Şut de pe teren de la FCSB, după ce s-a accidentat la naţională, în duelul dintre Cipru şi România, încheiat cu scorul de 2-2. Oficialul campioanei a oferit ultimele estimări despre revenirea mijlocaşului.

Adrian Şut a fost trimis pe teren de Mircea Lucescu în minutul 80, însă după doar cinci minute, el s-a accidentat şi a fost înlocuit de Florin Tănase.

Probleme la FCSB | Cât poate lipsi Adrian Şut

Mihai Stoica a dezvăluit faptul că se încearcă o variantă prin care Adrian Şut să poată reveni la antrenamentele FCSB-ului în două săptămâni. Totuşi, oficialul roş-albaştrilor a transmis că în caz contrar, mijlocaşul ar trebui operat şi ar urma să revină pe teren peste două luni.

“Verdictul e crimă (n.r. râde)! În cea mai bună variantă, dacă va funcționa o infiltrație așa cum trebuie în două săptămâni se poate antrena. În situația în care nu se rezolvă problema așa, trebuie operat și atunci lipsește minimum două luni. La el nu e de adiție de os. Osul este, dar s-a deplasat puțin de unde era”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Cu o zi înainte, MM dezvăluia faptul că Şut nu are o problemă privind ligamentele, ci doar are “un fragment de os desprins”. Problema nu-i va permite astfel să evolueze în duelul de campionat cu Csikszereda, de duminică. Partida din etapa a noua a Ligii 1 se va disputa de la ora 21:00.