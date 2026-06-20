Probleme pentru Daniel Pancu la Rapid. Jucătorul ajunge pe masa de operație

Daniel Pancu se confruntă cu probleme la Rapid, cu o lună înainte de startul noului sezon de Liga 1. Cristi Manea va ajunge pe masa de operație, în această vară.

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Fundașul de 28 de ani a fost convins de noul antrenor al Rapidului să rămână la Rapid. Manea a primit oferte din Turcia, însă a decis să continue la Rapid, echipă cu care mai are contract pentru încă un sezon.

Probleme pentru Daniel Pancu la Rapid: Cristi Manea se va opera

Cristi Manea are probleme la menisc și va fi nevoit să se opereze, notează digisport.ro. Fundașul ar putea lipsi până la două luni de pe teren, astfel că sunt șanse să rateze startul de sezon.

Manea a avut probleme la genunchi și în sezonul trecut. Acestea l-au ținut departe de teren la ultimele cinci meciuri din play-off, înfrângerile cu Dinamo, CFR Cluj și U Cluj, și remizele cu FC Argeș și Universitatea Craiova.

Cristi Manea, cotat la 1,3 milioane de euro, evoluează la Rapid din vara lui 2024. El a fost transferat de giuleșteni după despărțirea de CFR Cluj, echipă pentru care a bifat peste 200 de partide.