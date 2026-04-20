Promisiunea pe care i-a făcut-o Gigi Becali lui Mirel Rădoi ca să rămână la FCSB!

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit ce promisiune i-a făcut finului său, Mirel Rădoi (45 de ani), care are ofertă de la Gaziantep.

Gigi Becali i-a promis lui Mirel Rădoi că va transfera 5-6 jucători, pentru a întări echipa în sezonul viitor, când vrea iar titlul.

Gigi Becali: “I-am promis lui Mirel că îi iau cinci-şase jucători”

“Eu am vorbit cu el, i-am spus că dacă el are oferte, poate să plece oricând. Şi mi-a spus MM după aia unde pleacă: la Gaziantep. Şi după aia l-am sunat şi i-am zis. El că şi-a dat cuvântul. Să facă cum vrea. Eu zic că pentru el e bine să rămână. El munceşte, de dimineaţă până noaptea. Sper să rămână, că e bine pentru el.

Dacă o califică (n.r: pe FCSB în Conference League), crezi că mai pleacă el? Eu i-am promis că îi iau cinci-şase jucători. El mi-a promis că, dacă pleacă, îmi lasă o analiză, un program de jucători”, a spus Gigi Becali pentru digisport.ro.