Daniel Oprița și-a stabilit prioritatea din această vară! În ce condiții va continua pe banca Stelei

Daniel Oprița se pregătește de un nou sezon alături de Steaua București, dar prezența sa pe banca tehnică a roș-albaștrilor nu este una certă, cel puțin la ce declară tehnicianul.

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Aflat în contact și cu echipe din Liga 1, Oprița a confirmat că poate părăsi gruparea din Ghencea în funcție de tipul proiectului pentru care va fi ofertat.

Daniel Oprița le pune condiții celor de la Steaua

Daniel Oprița nu este sigur că va continua pe banca Stelei și din sezonul următor, iar tehnicianul român a explicat că are mai multe variante, urmând să decidă ce va face din această vară.

„Dacă nu găsesc ceva care să mă atragă și să fie bine, să fie un proiect bun, aș continua la Steaua în condițiile în care m-ar înțelege și ar accepta o clauză, să pot pleca oricând dacă o să am vreo ofertă. Proritar ar fi un proiect bun.

Dar e greu de găsit în Liga 1, aș fi vrut să merg undeva acolo. Am licența PRO, am tot. Sunt în vacanță, nu știu deocamdată ce decizie voi lua. Îmi place să lucrez, nu pot să stau foarte mult fără echipă, iar dacă nu voi găsi o echipă în acest moment, unde să pot să antrenez și să-mi accepte cerințele, e clar că o să discut și cu Steaua.