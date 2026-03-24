Propunere pentru relansarea carierei lui Octavian Popescu: semnează şi se transferă pe 10 milione de euro!

Octavian Popescu traversează un sezon foarte slab la FCSB, iar Gigi Becali l-a criticat repetat pentru evoluţia slabă, dar şi pentru anturajul pe care îl are.

Mihăiță Pleșan crede că Octavian Popescu ar trebui să părăsească FCSB, chiar şi sub formă de împrumut, pentru a se redresa. Impresarul crede că dacă jucătorul ar semna cu el, cariera acestuia ar cunoaşte o altă turnură. Pleşan consideră că Octavian Popescu este un fotbalist care se poate transfera pe 10 milioane de euro, dacă reuşeşte să revină la forma din anii trecuţi.

“Mi-ar plăcea să lucrez cu Tavi Popescu. Eu cred foarte mult în el. Are o problemă mentală! Dacă nici Mirel Rădoi nu poate să-l facă, nu-l mai face nimeni! Mirel e un tip perfecționist și poate să îl facă să fie din nou ce a fost.

Cred că lui i-ar trebui schimbat mediul vreo șase luni. El are niște calități cum nu sunt în România. Cred că, stând de vorbă cu el, să se deschidă, poate un psiholog, un mental coach… Poate are probleme acasă, cu iubita. Ajutându-l, cred că îl poți face să fie numărul 1 și la naționala României.

Poți să iei și 10 milioane de euro pe el! Pentru că este român, dacă era croat sau brazilian te duceai și mai mult…”, a declarat Mihăiță Pleșan, citat de Prosport.