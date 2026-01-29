"Puteţi lua titlul?" Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Ce s-a schimbat la Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
"Puteţi lua titlul?" Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Ce s-a schimbat la Dinamo

Liga 1
“Puteţi lua titlul?” Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Ce s-a schimbat la Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 29 ianuarie 2026, 12:48

Puteţi lua titlul? Răspunsul dat de Andrei Nicolescu. Ce s-a schimbat la Dinamo

Andrei Nicolescu, în timpul unui interviu/ AntenaSport

Andrei Nicolescu a oferit declaraţii despre şansele la titlu ale lui Dinamo, din acest sezon. Preşedintele “câinilor” a transmis că primele pentru titlu sunt pregătite, încă de la începutul sezonului.

Andrei Nicolescu a transmis că Zeljko Kopic nu i-a vorbit niciodată despre titlu, însă atitudinea jucătorilor s-a schimbat, după victoria dramatică cu CFR Cluj, scor 2-1, de pe finalul anului trecut.

Andrei Nicolescu, despre şansele lui Dinamo la titlu

Andrei Nicolescu a subliniat că jucătorii lui Dinamo sunt mult mai încrezători şi au sentimentul că pot învinge orice echipă, în acest sezon. Preşedintele “câinilor” crede că şi Zeljko Kopic se gândeşte la titlu, în ciuda faptului că nu şi-a setat acest obiectiv în faţa conducerii echipei.

“E mai puţin important ce cred eu. E foarte important că eu îl simt, deşi nu mi-a spus niciodată în mod foarte asumat, pe Kopic că el crede acest lucru. Asta înseamnă că modul în care comunică cu jucătorii despre acest subiect s-a schimbat şi s-a schimbat şi din percepţia jucătorilor.

Eu, pentru prima dată după meciul cu CFR, i-am simţit pe jucători mult mai încrezători în capacitatea lor, nu neapărat de a câştiga titlul, ci de a gestiona şi câştiga meciuri foarte importante cu echipe puternice din campionatul nostru.

Planul acesta l-am făcut de la începutul sezonului, e setat de la început (n.r. prime), inclusiv prime pentru titlu”, a declarat Andrei Nicolescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Dinamo a înregistrat două victorii, în acest start de an, 1-0 cu U Cluj şi 2-1 cu Hermannstadt. “Câinii” ocupă locul trei, la două puncte de liderul Universitatea Craiova, iar în această etapă se vor duela cu Petrolul, pe teren propriu.

