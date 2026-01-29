LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers - Antena Sport

Închide meniul
LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers

NBA | LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers
LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers

Viviana Moraru Publicat: 29 ianuarie 2026, 13:38

LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers. Anunţ despre retragere al starului de la Lakers

LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers/ X NBA

Superstarul LeBron James a izbucnit în lacrimi la meciul de la Cleveland, cu Cavaliers, care ar putea fi ultimul din cariera sa în oraşul lui de suflet, pierdut însă de Los Angeles Lakers cu 99-129, joi seară, în NBA.

Deşi “King James”, în vârstă de 41 de ani, nu a evocat momentul retragerii, niciodată până acum, cu siguranţă nu mai mult decât miercuri seară, pe terenul echipei Cavaliers, unde vedeta – născut în Akron (Ohio) – nu şi-a putut stăpâni lacrimile după proiecţia unui videoclip intitulat “Bine ai venit acasă”, care îi aducea un omagiu carierei.

LeBron James, în lacrimi după meciul cu Cleveland Cavaliers

Întreaga sală s-a ridicat în picioare pentru a-l aplauda şi mai tare decât atunci când probabil a făcut ultimii paşi pe teren pe cvadruplul campion NBA, care i-a adus lui Cleveland singurul titlu de campioană NBA în 2016 şi singurul trofeu într-unul dintre cele patru sporturi majore americane.

“Evident că m-a emoţionat”, a recunoscut el. “Nu ştiu ce-mi rezervă viitorul, aşa că încerc doar să trăiesc clipa. Nu ştiu dacă acesta este ultimul meu meci aici sau nu. Am multe amintiri aici. O mulţime de poveşti. Privind în sus spre plafon şi văzând bannerul nostru de campioni, mi-au trecut prin minte multe lucruri”, a adăugat LeBron.

“Înseamnă şi mai mult pentru mine personal, pentru că am crescut la 35 de minute distanţă de aici”, şi-a amintit cel mai bun marcator din toate timpurile din NBA, care joacă al 23-lea sezon, un alt record dintre nenumăratele sale performanţe.

Cleveland, însă, a obţinut a cincea sa victorie consecutivă, mizând pe Donovan Mitchell, autor a 25 de puncte.

Lakers, în Conferinţa de Vest, şi Cavaliers, în Conferinţa Estului, ocupă locurile 5.

Rezultate consemnate miercuri în NBA:

  • Houston Rockets – San Antonio Spurs 99-111
  • Dallas Mavericks – Minnesota Timberwolves 105-118
  • Boston Celtics – Atlanta Hawks 106-117
  • Miami Heat – Orlando Magic 124-133
  • Toronto Raptoprs – New York Knicks 92-119
  • Utah Jazz – Golden State Warriors 124-140
  • Memphis Grizzlies – Charlotte Hornets 97-112
  • Indiana Pacers – Chicago Bulls 113-110

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 34 victorii şi 11 înfrângeri, în timp ce în Conferinţa Vestului, pe primul loc se află Oklahoma City Thunder, cu 38 victorii şi 10 înfrângeri în acest sezon.

