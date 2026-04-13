Rapid a remizat cu FC Argeș, iar vestiarul giuleştenilor fierbe! Ce gest a făcut Alex Dobre

Pauză!

Min. 21 – Moruţan are un şut bun, dar mingea trece cu puţin pe lângă poartă.

Min. 17 – Aioani are o intervenţie salvatoare, după ce o deviere a lui Kramer ducea mingea direct în poartă.

Min. 7 – Schimbare la FC Arges. Accidentat, Micovschi este înlocuit de Tofan.

Partida a început!

Echipele de start:

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Moruțan – Dobre, Paraschiv, Petrila

Rezerve: Iliev, Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, K. Keita, Talisson, Hazrollaj, A. Șucu, Koljic, Burmaz

Antrenor: Costel Gâlcă

FC Argeş: Căbuz – Borța, Tudose, Sadriu, Oancea – Sierra, Rădescu, Micovschi – Moldoveanu, Matos Bettaieb

Rezerve: Crăciun, Tofan, Garutti, Briceag, Seto, Pîrvu, Rață, Blagaic, Idowu, Brobbey, Manole, M. Șerban

Antrenor: Bogdan Andone

Rapid București primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci de o importanță uriașă pentru formația antrenată de Costel Gâlcă. Doar cu copii în tribune la jocul de luni, giuleștenii vor victoria pentru a rămâne aproape de U Cluj și Universitatea Craiova.

La acest duel, tehnicianul grupării alb-vișinii nu se va putea baza pe Cătălin Vulturar, accidentat la umăr în disputa cu Universitatea Cluj, pierdută cu scorul de 2-1.

De partea cealaltă, revelația Ligii 1 are cu un punct mai mult decât Rapid în acest play-off, după victoria cu Universitatea Craiova și remiza din runda precedentă, cu Dinamo.

Echipele probabile la Rapid – FC Argeș