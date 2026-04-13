Rapid a remizat cu FC Argeș, iar vestiarul giuleştenilor fierbe! Ce gest a făcut Alex Dobre

Rapid București a remizat, 0-0, cu FC Argeș în penultimul meci din etapa a patra de play-off. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a pierdut astfel şansa de a se păstra aproape de U Cluj și Universitatea Craiova. Meciul a fost unul cu nervi, iar în momentul în care a fost schimbat Alex Dobre l-a salutat supărat pe Gâlcă, apoi şi-a sfidat colegii.
Final de partidă
Min. 72 – Bettaieb are un șut periculos pe lângă poartă. S-a cerut penalty, la un presupus henţ la Kramer, dar VAR nu a intervenit.
Min. 69 – Pîrvu are un şut bun, dar Aioani este pe post.
Min. 62 – Christensen are un şut cu puţin pe lângă poartă.
În minutul 60, Gâlcă i-a schimbat pe Alex Dobre și Olimpiu Moruțan. Alex Dobre a părut uşor iritat în momentul în care a dat mâna cu Gâlcă. El a refuzat să-şi salute colegii.
A început repriza secundă!
Pauză!
Min. 21 – Moruţan are un şut bun, dar mingea trece cu puţin pe lângă poartă.
Min. 17 – Aioani are o intervenţie salvatoare, după ce o deviere a lui Kramer ducea mingea direct în poartă.
Min. 7 – Schimbare la FC Arges. Accidentat, Micovschi este înlocuit de Tofan.
Partida a început!
Echipele de start:
Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Moruțan – Dobre, Paraschiv, Petrila
Rezerve: Iliev, Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, K. Keita, Talisson, Hazrollaj, A. Șucu, Koljic, Burmaz
Antrenor: Costel Gâlcă
FC Argeş: Căbuz – Borța, Tudose, Sadriu, Oancea – Sierra, Rădescu, Micovschi – Moldoveanu, Matos Bettaieb
Rezerve: Crăciun, Tofan, Garutti, Briceag, Seto, Pîrvu, Rață, Blagaic, Idowu, Brobbey, Manole, M. Șerban
Antrenor: Bogdan Andone
Rapid București primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci de o importanță uriașă pentru formația antrenată de Costel Gâlcă. Doar cu copii în tribune la jocul de luni, giuleștenii vor victoria pentru a rămâne aproape de U Cluj și Universitatea Craiova.
La acest duel, tehnicianul grupării alb-vișinii nu se va putea baza pe Cătălin Vulturar, accidentat la umăr în disputa cu Universitatea Cluj, pierdută cu scorul de 2-1.
De partea cealaltă, revelația Ligii 1 are cu un punct mai mult decât Rapid în acest play-off, după victoria cu Universitatea Craiova și remiza din runda precedentă, cu Dinamo.
Echipele probabile la Rapid – FC Argeș
- Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Grameni, Hromada – Dobre, Petrila, Paraschiv. Antrenor: Costel Gâlcă
- FC Argeș: Căbuz – Sadriu, Garutti, Tudose – Borta, Rață, Sierra, Oancea – Bettaieb, Rădescu, Moldoveanu. Antrenor: Bogdan Andone
