Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid a remizat cu FC Argeș, iar vestiarul giuleştenilor fierbe! Ce gest a făcut Alex Dobre

Rapid a remizat cu FC Argeș, iar vestiarul giuleştenilor fierbe! Ce gest a făcut Alex Dobre

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 20:30

Comentarii
Rapid - FC Argeș / Sportpictures

Rapid București a remizat, 0-0, cu FC Argeș în penultimul meci din etapa a patra de play-off. Echipa antrenată de Costel Gâlcă a pierdut astfel şansa de a se păstra aproape de U Cluj și Universitatea Craiova. Meciul a fost unul cu nervi, iar în momentul în care a fost schimbat Alex Dobre l-a salutat supărat pe Gâlcă, apoi şi-a sfidat colegii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida a fost transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Rapid – FC Argeș LIVE TEXT 0-0

Final de partidă

Min. 72 –  Bettaieb are un șut periculos pe lângă poartă. S-a cerut penalty, la un presupus henţ la Kramer, dar VAR nu a intervenit.

Min. 69 – Pîrvu are un şut bun, dar Aioani este pe post.

Reclamă
Reclamă

Min. 62 – Christensen are un şut cu puţin pe lângă poartă.

În minutul 60, Gâlcă i-a schimbat pe Alex Dobre și Olimpiu Moruțan. Alex Dobre a părut uşor iritat în momentul în care a dat mâna cu Gâlcă. El a refuzat să-şi salute colegii. 

A început repriza secundă!

Explozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşeExplozie de prețuri la RCA. Ce explicaţii au specialiştii pentru majorările uriaşe
Reclamă

Pauză!

Min. 21 – Moruţan are un şut bun, dar mingea trece cu puţin pe lângă poartă.

Min. 17 – Aioani are o intervenţie salvatoare, după ce o deviere a lui Kramer ducea mingea direct în poartă.

Min. 7 – Schimbare la FC Arges. Accidentat, Micovschi este înlocuit de Tofan.

Partida a început!

Echipele de start:

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Grameni, Hromada, Moruțan – Dobre, Paraschiv, Petrila
Rezerve: Iliev, Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, K. Keita, Talisson, Hazrollaj, A. Șucu, Koljic, Burmaz
Antrenor: Costel Gâlcă

FC Argeş: Căbuz – Borța, Tudose, Sadriu, Oancea – Sierra, Rădescu, Micovschi – Moldoveanu, Matos Bettaieb
Rezerve: Crăciun, Tofan, Garutti, Briceag, Seto, Pîrvu, Rață, Blagaic, Idowu, Brobbey, Manole, M. Șerban
Antrenor: Bogdan Andone

Rapid București primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci de o importanță uriașă pentru formația antrenată de Costel Gâlcă. Doar cu copii în tribune la jocul de luni, giuleștenii vor victoria pentru a rămâne aproape de U Cluj și Universitatea Craiova.

La acest duel, tehnicianul grupării alb-vișinii nu se va putea baza pe Cătălin Vulturar, accidentat la umăr în disputa cu Universitatea Cluj, pierdută cu scorul de 2-1.

De partea cealaltă, revelația Ligii 1 are cu un punct mai mult decât Rapid în acest play-off, după victoria cu Universitatea Craiova și remiza din runda precedentă, cu Dinamo.

Echipele probabile la Rapid – FC Argeș

  • Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Grameni, Hromada – Dobre, Petrila, Paraschiv. Antrenor: Costel Gâlcă
  • FC Argeș: Căbuz – Sadriu, Garutti, Tudose – Borta, Rață, Sierra, Oancea – Bettaieb, Rădescu, Moldoveanu. Antrenor: Bogdan Andone
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Citește și:
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Observator
ANIMAŢIE. Mihai şi-a condus prietenul spre moarte cu maşina de 500 de cai putere pe care abia o primise cadou
Peter Magyar, mai bogat ca Orban! De unde are bani viitorul premier și ce bunuri au politicienii care s-au bătut pe viață și pe moarte
Fanatik.ro
Peter Magyar, mai bogat ca Orban! De unde are bani viitorul premier și ce bunuri au politicienii care s-au bătut pe viață și pe moarte
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină