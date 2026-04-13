Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (18:30). Giuleștenii, obligați la victorie pentru a mai visa la titlu. Echipele probabile

Rapid București – FC Argeș este penultimul meci din etapa a patra de play-off, iar jocul are o miză importantă pentru echipa antrenată de Costel Gâlcă, care vrea să țină aproape de U Cluj și Universitatea Craiova.
Partida care se va disputa de la ora 18:30 pe stadionul din Giulești
Rapid București primește vizita celor de la FC Argeș, într-un meci de o importanță uriașă pentru formația antrenată de Costel Gâlcă. Doar cu copii în tribune la jocul de luni, giuleștenii vor victoria pentru a rămâne aproape de U Cluj și Universitatea Craiova.
La acest duel, tehnicianul grupării alb-vișinii nu se va putea baza pe Cătălin Vulturar, accidentat la umăr în disputa cu Universitatea Cluj, pierdută cu scorul de 2-1.
De partea cealaltă, revelația Ligii 1 are cu un punct mai mult decât Rapid în acest play-off, după victoria cu Universitatea Craiova și remiza din runda precedentă, cu Dinamo.
Echipele probabile la Rapid – FC Argeș
- Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Grameni, Hromada – Dobre, Petrila, Paraschiv. Antrenor: Costel Gâlcă
- FC Argeș: Căbuz – Sadriu, Garutti, Tudose – Borta, Rață, Sierra, Oancea – Bettaieb, Rădescu, Moldoveanu. Antrenor: Bogdan Andone
