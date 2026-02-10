Rapid și-a cedat jucătorul adus pe un milion de euro acum doi ani. Transfer în ultima zi de mercato - Antena Sport

Rapid a fost extrem de activă în această perioadă de mercato și a s-a mișcat atât la capitolul “veniri”, cât și “plecări”. În ultima zi de mercato, giuleștenii au cedat al șaptelea jucător din această iarnă și l-au trimis sub formă de împrumut pe Timotej Jambor la Slask Wroclaw, formație din eșalonul secund din Polonia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a vrut să își întărească lotul în această perioadă de mercato de iarnă în vederea luptei pentru titlu, dar Costel Gâlcă a ales să și renunțe la mai mulți fotbaliști. În ultima zi în care “fereastra” era deschisă în România, trupa de sub Podul Grant a decis să facă o ultimă mutare și a renunțat la Jambor, potrivit golazo.ro.

Jambor pleacă în Polonia

În 2024, slovacul ajungea la Rapid e la MSK Zilina în schimbul sumei de un milion de euro. La momentul respectiv, vârful era considerat o mare speranță a țării sale, pentru care bifase 15 selecții la naționala de tineret, cele mai multe dintre ele în partide amicale.

Jambor nu a putut însă să se adapteze la Rapid într-un an și jumătate, motiv pentru care echipa a decis să renunțe la serviciile sale pentru a doua parte a sezonului. Slask Wroclaw, clubul la care a fost împrumutat pentru a doua parte a stagiunii, se află pe poziția a opta în liga secundă din Polonia, la 15 distanță de liderul Wisla.

În 26 de meciuri adunate pentru Rapid, Jambor a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă din vara lui 2024 încoace. Slovacul se alătura astfel listei de jucători care au plecat din Giulești în această iarnă fie definitiv, fie sub formă de împrumut, pe care se mai află următorii: