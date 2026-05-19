Ştefan Baiaram poate intra în istoria Universităţii Craiova!

Ştefan Baiaram a anunţat din nou că vrea să plece de la Universitatea Craiova în această vară, iar formaţia olteană e gata să-i accepte această dorinţă fotbalistului crescut în Bănie. Directorul sportiv al formaţiei de pe Ion Oblemenco i-a stabilit preţul jucătorului.

Ştefan Baiaram ar putea intra în istoria Universităţii Craiova. Suma de transfer cerută de olteni

Extrema celor de la Universitatea Craiova şi-a exprimat public dorinţa de a pleca din Bănie în această vară şi Mario Felguiras a fost întrebat pentru ce sumă l-ar vinde pe acesta. Directorul sportiv e de părere că 4 sau 5 milioane de euro ar reprezenta o evaluare corectă a jucătorului.

“El e un jucător care știe ce înseamnă să fii oltean, e crescut aici, a pus și el multă presiune pe el. Oamenii nu știu cât a suferit. Eu îl văd zilnic. Îmi imaginez ce a fost de multe ori în capul lui. Mă bucur că a terminat foarte bine sezonul. E un activ foarte mare al clubului. Știe și patronul cât valorează Baiaram. Dacă pleacă e fericit și el, e bine și pentru club, pentru conducere, pentru toți.

Din ce știu eu nu există nimic concret, dar abordări sunt. El își dorește să plece. Poate înțelege că e momentul potrivit să plece pentru ciclul lui ca jucător. A terminat acum cum trebuie. Vedem ce apare în vară. Poate ne ajută și el să intrăm în Liga Campionilor. (n.r. – Baiaram, undeva la 4-5 milioane?) Eu am mare încredere în domnul Rotaru. Negociază foarte bine. Sperăm să facem ceva. Dar eu cred că da”, a spus Mario Felguiras pentru Fanatik.

Cei mai scumpi jucători vânduţi de Universitatea Craiova. Baiaram ar putea intra în top

Dacă suma despre care Mario Felguiras a vorbit, 4 sau 5 milioane de euro o să fie încasată de olteni, atunci Ştefan Baiaram ar fi al patrulea cel mai bine vândut fotbalist din istorie pentru gruparea din Bănie.