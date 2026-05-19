Home | Fotbal | Liga 1 | Ştefan Baiaram poate intra în istoria Universităţii Craiova!

Ştefan Baiaram poate intra în istoria Universităţii Craiova!

Mihai Alecu Publicat: 19 mai 2026, 17:12

Comentarii
Ştefan Baiaram poate intra în istoria Universităţii Craiova!

Suma pentru care Ştefan Baiaram ar putea pleca de la Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ştefan Baiaram a anunţat din nou că vrea să plece de la Universitatea Craiova în această vară, iar formaţia olteană e gata să-i accepte această dorinţă fotbalistului crescut în Bănie. Directorul sportiv al formaţiei de pe Ion Oblemenco i-a stabilit preţul jucătorului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ştefan Baiaram ar putea intra în istoria Universităţii Craiova. Suma de transfer cerută de olteni

Extrema celor de la Universitatea Craiova şi-a exprimat public dorinţa de a pleca din Bănie în această vară şi Mario Felguiras a fost întrebat pentru ce sumă l-ar vinde pe acesta. Directorul sportiv e de părere că 4 sau 5 milioane de euro ar reprezenta o evaluare corectă a jucătorului.

“El e un jucător care știe ce înseamnă să fii oltean, e crescut aici, a pus și el multă presiune pe el. Oamenii nu știu cât a suferit. Eu îl văd zilnic. Îmi imaginez ce a fost de multe ori în capul lui. Mă bucur că a terminat foarte bine sezonul. E un activ foarte mare al clubului. Știe și patronul cât valorează Baiaram. Dacă pleacă e fericit și el, e bine și pentru club, pentru conducere, pentru toți.

Din ce știu eu nu există nimic concret, dar abordări sunt. El își dorește să plece. Poate înțelege că e momentul potrivit să plece pentru ciclul lui ca jucător. A terminat acum cum trebuie. Vedem ce apare în vară. Poate ne ajută și el să intrăm în Liga Campionilor. (n.r. – Baiaram, undeva la 4-5 milioane?) Eu am mare încredere în domnul Rotaru. Negociază foarte bine. Sperăm să facem ceva. Dar eu cred că da”, a spus Mario Felguiras pentru Fanatik.

Cei mai scumpi jucători vânduţi de Universitatea Craiova. Baiaram ar putea intra în top

Dacă suma despre care Mario Felguiras a vorbit, 4 sau 5 milioane de euro o să fie încasată de olteni, atunci Ştefan Baiaram ar fi al patrulea cel mai bine vândut fotbalist din istorie pentru gruparea din Bănie.

Reclamă
Reclamă
  1. Valentin Mihăilă – 9,5 milioane de euro la Parma
  2. Alexandru Mitriţă – 8 milioane de euro la New York City
  3. Alexandru Cicâldău – 6,5 milioane de euro la Galatasaray
  4. Andrei Ivan – 3 milioane de euro la Krasnodar
  5. Alexandru Băluţă – 2,65 milioane de euro la Slavia Praga
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Observator
Ce variante de guvern sunt după consultări. Analist: PSD vrea să reducă popularitatea lui Bolojan
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Fanatik.ro
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
17:01

VideoAntena Sport. Cele mai tari ştiri ale zilei de 19 mai
16:58

Plecare de la U Cluj! Jucătorul cu 71 de meciuri în Serie A nu mai vrea să rămână
16:51

Cea mai spectaculoasă prezentare a unui lot de la Campionatul Mondial: “Nu doar un anunţ. Un adevărat vibe”
16:42

Jucătorul de 2 milioane de euro pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “M-au păcălit”
16:37

Pericol la FC Argeș! Bogdan Andone își poate pierde titularul. A marcat de 12 ori în acest sezon
16:29

Decizia luată de Mihai Stoica, după ce a spus că pleacă de la FCSB dacă Gigi Becali va numi un antrenor român!
Vezi toate știrile
1 Scandal în Craiova Maxima după ce Universitatea a făcut eventul. “O să îți fie rușine să mai calci prin Bănie” 2 Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia! 3 40 de milioane de euro la un club din Liga 1! Anunţul momentului în fotbalul românesc: echipă de Champions League 4 FCSB are antrenor! Surpriză uriașă a lui Gigi Becali: “L-am pus acum o oră. A semnat băiatul pe un an” 5 Gigi Becali a bătut deja palma cu un jucător: “Am semnat pe un an” 6 EXCLUSIVPrimul jucător care şi-a decis viitorul după Universitatea Craiova – U Cluj 5-0
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă
Cristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul românCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român