Daniel Işvanca Publicat: 19 mai 2026, 17:42

Filipe Coelho, prima reacție după ce a fost comparat cu Mirel Rădoi: Este zero pentru mine!"

Filipe Coelho / Sportpictures

Filipe Coelho a reușit să cucerească eventul cu Universitatea Craiova, iar antrenorul este gata să ia drumul spre faza principală a UEFA Champions League.

Portughezul a vorbit despre comparația cu Mirel Rădoi și a explicat de ce nu se gândește foarte mult la rivalitatea cu alți tehnicieni, mai ales cei trecuți pe la Universitatea Craiova.

Filipe Coelho, despre comparația cu Mirel Rădoi

S-a spus că o parte dintre meritele eventului făcut de Universitatea Craiova îi aparțin și lui Mirel Rădoi, echipa fiind în mare parte construită de antrenorul care o pregătește acum pe Gaziantep.

Imediat după ce oltenii au cucerit titlul, pe social media a apărut o imagine în care Rădoi și Coelho ridicau împreună trofeul. Portughezul a comentat comparația cu fostul tehnician din Bănie.

„(n.r. – A fost o presiune în plus comparația permanentă cu Mirel Rădoi?) Este zero pentru mine! Eu nu intru în competiție cu alți antrenori. Eu trebuie să fac ceea ce e mai bine pentru echipa mea. Nu sunt aici să concurez cu alți antrenori. Când voi pleca de la acest club îi voi ura noului antrenor să câștige totul. Dacă mă duc la altă echipă din România, nu îi mai doresc asta (n.r. – râde).

(n.r. – Dacă l-a deranjat că s-a spus că e și titlul lui Mirel Rădoi) Nu mă interesează. Eu prefer să vorbesc despre fotbal, despre ce s-a întâmplat pe teren. Nu e ceva important pentru mine. Respect toate părerile, dar nu îmi petrec timpul gândindu-mă la asta”, a declarat Filipe Coelho pentru fanatik.ro.

