Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. "Legea Becali" care i-a nemulţumit: "Ăsta nu e fotbal corect" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect”

Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. “Legea Becali” care i-a nemulţumit: “Ăsta nu e fotbal corect”

Publicat: 10 august 2025, 18:42

Comentarii
Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. Legea Becali care i-a nemulţumit: Ăsta nu e fotbal corect

Dan Şucu şi Victor Angelescu / Profimedia

Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului, după ce “Legea Becali” a fost adoptată. Oficialii celor două echipe au răbufnit, după ce Malcom Edjouma a fost trecut pe lista de LPF de către campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la LPF. Conform vechiului regulament, dacă un jucător era scos de pe listă, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Această modificare i-a nemulţumit pe cei de la Rapid şi Universitatea Craiova, care cer suspendarea legii. Cele două cluburi nu acceptă schimbarea care l-a mulţumit pe patronul de la FCSB, Gigi Becali.

Victor Angelescu a oferit o reacţie acidă şi a transmis că acesta nu este un fotbal corect, ţinând cont că legea a fost modificată “peste noapte”. Preşedintele de la Rapid a avut un mesaj dur şi consideră că această intervenţie s-a produs după ce campionatul a început.

Reclamă
Reclamă

“Rapid nu acceptă ca regulile campionatului să fie schimbate peste noapte, în plin sezon, pentru a favoriza un singur club. Ăsta nu e nici fotbal corect, nici respect față de competiție și față de munca tuturor echipelor.

Comitetul de Urgență al FRF a modificat ROAF fără să consulte cluburile și fără o minimă transparență. S-a schimbat o regulă care era în vigoare de ani de zile, care nu reprezenta o urgență reală, dar va avea efect imediat asupra perioadei de transferuri și a dreptului de joc al jucătorilor. Cu alte cuvinte: s-a intervenit direct în desfășurarea campionatului.

Când schimbi regulile în timpul jocului, lovești în credibilitatea fotbalului. Când o faci pentru a avantaja pe cineva anume, lovești în fair-play.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

Împreună cu cei de la Craiova, am cerut suspendarea imediată a aplicării acestei modificări și reluarea discuțiilor în mod transparent, cu toți participanții la masă. Dacă nu se va întâmpla asta, vom merge până la capăt, folosind toate căile legale pentru a apăra corectitudinea campionatului.

Nu vreau să fiu înțeles greșit, noi nu ne opunem modernizării sau îmbunătățirii regulamentelor, dar aceste schimbări trebuie făcute transparent, cu participarea tuturor celor implicați și cu respectarea calendarului competițional.

Nu e vorba doar de Rapid sau Craiova. E vorba de fotbalul românesc și de respectul pentru suporteri, pentru munca jucătorilor și pentru spiritul competiției. Dacă pierdem asta, pierdem tot”, a transmis Victor Angelescu, conform gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi
Fanatik.ro
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi
19:47
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon. Echipele
19:20
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool
19:18
Romanchuk, eurogol în Universitatea Craiova – Hermannstadt! O nouă reuşită de senzaţie a ucraineanului
19:06
Gigi Becali, replică acidă după răbufnirea rivalilor de la Rapid şi Craiova: “E vorba de inteligenţă şi bun simţ”
19:01
Ionuț Radu i-a impresionat pe jurnaliștii spanioli după ultimul amical al lui Celta Vigo: “Îndoieli risipite”
18:59
Andrei Coubiş, făcut praf de italieni după primul meci la AC Milan: “Un debut mai prost nu se putea”
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 5 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat