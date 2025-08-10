Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului. "Legea Becali" care i-a nemulţumit: "Ăsta nu e fotbal corect" - Antena Sport

Rapid şi Universitatea Craiova au răbufnit împotriva FCSB-ului, după ce “Legea Becali” a fost adoptată. Oficialii celor două echipe au răbufnit, după ce Malcom Edjouma a fost trecut pe lista de LPF de către campioană.

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali se plângea de faptul că Malcom Edjouma nu poate fi înregistrat la LPF. Conform vechiului regulament, dacă un jucător era scos de pe listă, el nu mai putea fi reintrodus după trimiterea acesteia către LPF.

FCSB ar fi trebuit să-i încheie contractul lui Malcom Edjouma şi să-i facă ulterior altul, pentru ca mijlocaşul să fie trecut pe listă. Între timp, LPF şi FRF au decis să modifice legea, astfel că jucătorii care au contracte în curs pot fi trecuţi pe lista pentru Liga 1.

Această modificare i-a nemulţumit pe cei de la Rapid şi Universitatea Craiova, care cer suspendarea legii. Cele două cluburi nu acceptă schimbarea care l-a mulţumit pe patronul de la FCSB, Gigi Becali.

Victor Angelescu a oferit o reacţie acidă şi a transmis că acesta nu este un fotbal corect, ţinând cont că legea a fost modificată “peste noapte”. Preşedintele de la Rapid a avut un mesaj dur şi consideră că această intervenţie s-a produs după ce campionatul a început.