FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului - Antena Sport

FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului

Publicat: 8 august 2025, 18:42

Gigi Becali / Hepta

FRF a schimbat regulamentul, care nu îi permitea lui Gigi Becali să îl folosească pe Malcom Edjouma (28 de ani) în Liga 1 pentru că patronul FCSB-ului îl scosese iniţial de pe listă pe mijlocaşul francez.

Gigi Becali a jubilat după decizia FRF. Patronul campioanei României se revoltase anterior fiindcă regulamentul nu îi permitea să îl folosească în campionat pe Malcom Edjouma. Francezul, revenit în lotul FCSB-ului, a evoluat în meciul campioanei României cu Drita, din preliminariile Europa League, partidă câştigată de roş-albaştri cu 3-2.

Gigi Becali, după ce FRF a schimbat regulamentul, iar el îl poate folosi pe Malcom Edjouma în Liga 1: “Pe unde trec, rezolv”

O să fac eu tot. Voi pune și Federația în legalitate. Stai că vine toamna acum și rezolv eu totul, să nu mai aibă nicio problemă Burleanu. Aseară mi-a spus Gino că rezolvă, dar nu mă așteptam așa repede. Dar într-un fel bine că a făcut-o.

Dacă nu țipam eu, dacă nu urlam eu, nu făceau. Edjouma va putea juca cu Slobozia. Le rezolv, nu vezi? Eu pe unde trec, rezolv”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Gigi Becali reacţionase dur când a aflat că nu-l putea folosi pe Edjouma în campionat: “Ce-s tâmpeniile astea?!”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, transmisese un mesaj dur după ce aflase că Malcom Edjouma nu putea evolua în Liga 1. Totul a pornit de la faptul că Gigi Becali ordonase ca Edjouma să fie scos de pe toate listele. Între timp, francezul a revenit la prima echipă a FCSB-ului.

În locul lui Ștefănescu îl băgăm pe Edjouma. Dar dacă vedeți ce nebunie în România noastră, în liga noastră. Jucătorul nostru, legitimat de 3-4 ani, nu-l mai putem băga.

Cică trebuie să-l dăm liber ca să-l putem pune iar pe listă. Ce-s tâmpeniile astea, mă? Nu înțeleg, ei nu reglementează? Ei dorm acolo?”, tuna Becali pentru sursa citată.

Gigi Becali a mărturisit, recent, că a făcut o greşeală atunci când a renunţat atât de uşor la Edjouma. Mijlocaşul francez a fost dorit de CFR Cluj, dar nu a mai ajuns la echipa antrenată de Dan Petrescu din pricina banilor. Becali îi ceruse lui Varga 100.000 pentru transfer, acceptase să primească mai târziu banii, dar francezul i-ar fi solicitat patronului FCSB-ului 70.000 de euro pentru a renunţa la contract. Confruntat cu această situaţie, Becali a decis să îl reintroducă pe Edjouma în programul echipei.

Edjouma a fost introdus pe teren în meciul FCSB – Drita 3-2 în minutul 57, în locul lui Vlad Chiricheş. Evoluţia lui a fost apreciată de specialişti.

 

