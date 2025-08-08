FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului - Antena Sport

FRF a schimbat regulamentul, care nu îi permitea lui Gigi Becali să îl folosească pe Malcom Edjouma (28 de ani) în Liga 1 pentru că patronul FCSB-ului îl scosese iniţial de pe listă pe mijlocaşul francez.

Gigi Becali a jubilat după decizia FRF. Patronul campioanei României se revoltase anterior fiindcă regulamentul nu îi permitea să îl folosească în campionat pe Malcom Edjouma. Francezul, revenit în lotul FCSB-ului, a evoluat în meciul campioanei României cu Drita, din preliminariile Europa League, partidă câştigată de roş-albaştri cu 3-2.

Gigi Becali, după ce FRF a schimbat regulamentul, iar el îl poate folosi pe Malcom Edjouma în Liga 1: “Pe unde trec, rezolv”

„O să fac eu tot. Voi pune și Federația în legalitate. Stai că vine toamna acum și rezolv eu totul, să nu mai aibă nicio problemă Burleanu. Aseară mi-a spus Gino că rezolvă, dar nu mă așteptam așa repede. Dar într-un fel bine că a făcut-o.

Dacă nu țipam eu, dacă nu urlam eu, nu făceau. Edjouma va putea juca cu Slobozia. Le rezolv, nu vezi? Eu pe unde trec, rezolv”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Gigi Becali reacţionase dur când a aflat că nu-l putea folosi pe Edjouma în campionat: “Ce-s tâmpeniile astea?!”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, transmisese un mesaj dur după ce aflase că Malcom Edjouma nu putea evolua în Liga 1. Totul a pornit de la faptul că Gigi Becali ordonase ca Edjouma să fie scos de pe toate listele. Între timp, francezul a revenit la prima echipă a FCSB-ului.