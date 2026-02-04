Gigi Becali a primit răspunsul pentru jucătorul pe care îl vrea de un an la FCSB: "Putem discuta" - Antena Sport

Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că Issouf Macalou este jucătorul pe care de un an îşi doreşte să îl aducă la FCSB, cei care s-au opus fiind cei din stafful campioanei en-titre.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea lui U Cluj susţine că nu a existat nicio discuţie despre eventualul transfer al lui Macalou la FCSB. Dar clujenii sunt deschişi să negocieze pentru atacantul de 27 de ani cotat la 650.000 de euro, cu 3 goluri şi 6 pase decisive în acest sezon.

U Cluj e pregătită de negocieri pentru Issouf Macalou

“Nu a fost niciun contact din partea celor de la FCSB. Doar declarațiile pe care le-am văzut și noi în presă. Cu Macalou am prelungit contractul în această iarnă pe încă două sezoane. Nu avem ca obiectiv să cedăm pe cineva la momentul actual.

(n.r. în cazul unei oferte concrete de la FCSB) Până la urmă, cu siguranță, obiectivul nostru este stabilitatea financiară. Structura de venituri este reprezentată și de vânzarea de jucători și este un obiectiv stabilit de noi.

Putem discuta, dar la momentul actual nu vrem să cedăm pe nimeni. Nu mai plănuim să aducem pe nimeni în această iarnă, s-a încheiat campania de transferuri”, a spus Radu Constantea, președintele clujenilor, citat de digisport.ro.