Gigi Becali a primit răspunsul pentru jucătorul pe care îl vrea de un an la FCSB: "Putem discuta" - Antena Sport

Gigi Becali a spus în mai multe rânduri că Issouf Macalou este jucătorul pe care de un an îşi doreşte să îl aducă la FCSB, cei care s-au opus fiind cei din stafful campioanei en-titre.
Conducerea lui U Cluj susţine că nu a existat nicio discuţie despre eventualul transfer al lui Macalou la FCSB. Dar clujenii sunt deschişi să negocieze pentru atacantul de 27 de ani cotat la 650.000 de euro, cu 3 goluri şi 6 pase decisive în acest sezon.
U Cluj e pregătită de negocieri pentru Issouf Macalou
“Nu a fost niciun contact din partea celor de la FCSB. Doar declarațiile pe care le-am văzut și noi în presă. Cu Macalou am prelungit contractul în această iarnă pe încă două sezoane. Nu avem ca obiectiv să cedăm pe cineva la momentul actual.
(n.r. în cazul unei oferte concrete de la FCSB) Până la urmă, cu siguranță, obiectivul nostru este stabilitatea financiară. Structura de venituri este reprezentată și de vânzarea de jucători și este un obiectiv stabilit de noi.
Putem discuta, dar la momentul actual nu vrem să cedăm pe nimeni. Nu mai plănuim să aducem pe nimeni în această iarnă, s-a încheiat campania de transferuri”, a spus Radu Constantea, președintele clujenilor, citat de digisport.ro.
Stafful de la FCSB nu îl vrea
Cu o cotă de piață de 650.000 de euro, Issouf Macalou este unul dintre cei mai tehnici jucători din actuala ediție a Ligii 1. Fotbalistul ivorian a impresionat la Universitatea Cluj și ar putea reprezenta o variantă ofensivă bună pentru echipele din fruntea clasamentului.
Gigi Becali a fost întrebat despre interesul pentru extrema Universității Cluj, iar patronul celor de la FCSB a explicat că nu ia în calcul aducerea sa, nefiind pe placul celor din staff.
„Pe mine mă interesează Macalou de vreun an, de un an l-am văzut. Dar nu îl vor ei (n.r. staff-ul tehnic de la FCSB), să vedem ce se va întâmpla”, a tranșat subiectul Gigi Becali, potrivit sursei citate anterior.
