Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei spunea că negocierile s-au încheiat. Pe lista de achiziţii a patronului se mai află şi Emerllahu.

Președintele de la CFR Cluj a declarat că ardelenii au sistat negocierile cu FCSB, în privința unui viitor transfer al celor doi fotbaliști la campioana României.

„Acum nu sunt discuții cu FCSB pentru niciun jucător. Au fost în trecut discuții pentru Emerllahu. Oricum, CFR, în ultima vreme, a fost un furnizor de jucători pentru celelalte cluburi din Liga 1. La Rapid sunt șapte jucători și Bîrligea la FCSB. Erau aproape Emerllahu și Louis Munteanu să meargă la FCSB, dar sperăm să-i vindem în străinătate, pentru a primi bani mai mulți. La Louis Munteanu era diferență de cerere și ofertă. Îți dai seama, dacă îți vinzi cel mai bun jucător în străinătate, primești mai mulți bani”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de prosport.ro.

Mihai Stoica spune că nu l-a vrut vreodată pe Louis Munteanu

Mihai Stoica a mărturisit că nu a dorit ca transferul lui Louis Munteanu să se facă. Mai mult, el i-a spus şi lui Gigi Becali că nu-l vrea la echipă. “Pe Emerllahu mi l-aș fi dorit, e un profil de jucător care îmi place, iar noi nu îl avem și ne-ar putea completa. Pe Louis Munteanu nu l-am vrut niciodată! Am spus-o foarte clar atunci când Gigi m-a întrebat de Bîrligea. Mi-a spus ‘ce zici de Bîrligea, e două milioane de euro’, iar atunci am spus ‘doamne, în secunda unu’, deși, de obicei, mi se face rău când aud de două milioane de euro. Tot timpul îl îndemn că un jucător nu face cât vrea să ofere, doar că la Bîrligea i-am spus ‘da’ fără ezitare. De ce? Am spus-o atunci, reiterez ‘îmi place un fotbalist care nu renunță, care dă totul pe teren, ci nu un fotbalist rafinat, dar la care limbajul corpului spune altceva, anume că e prea bun să joace cu unii ca noi”, a povestit Meme Stoica pentru Fanatik.ro.