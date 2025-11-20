Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi

Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi

Radu Constantin Publicat: 20 noiembrie 2025, 12:58

Comentarii
Răspunsul CFR Cluj la oferta FCSB pentru Louis Munteanu şi Emerllahu. S-a decis unde sunt transferaţi

sursa foto: sportpictures

Gigi Becali (67 de ani) nu a renunţat să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) la FCSB, chiar dacă, după ce atacantul CFR-ului i-a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună, patronul campioanei spunea că negocierile s-au încheiat. Pe lista de achiziţii a patronului se mai află şi Emerllahu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Președintele de la CFR Cluj a declarat că ardelenii au sistat negocierile cu FCSB, în privința unui viitor transfer al celor doi fotbaliști la campioana României.

„Acum nu sunt discuții cu FCSB pentru niciun jucător. Au fost în trecut discuții pentru Emerllahu. Oricum, CFR, în ultima vreme, a fost un furnizor de jucători pentru celelalte cluburi din Liga 1. La Rapid sunt șapte jucători și Bîrligea la FCSB. Erau aproape Emerllahu și Louis Munteanu să meargă la FCSB, dar sperăm să-i vindem în străinătate, pentru a primi bani mai mulți. La Louis Munteanu era diferență de cerere și ofertă. Îți dai seama, dacă îți vinzi cel mai bun jucător în străinătate, primești mai mulți bani”, a declarat Iuliu Mureșan, citat de prosport.ro.

Mihai Stoica spune că nu l-a vrut vreodată pe Louis Munteanu

Mihai Stoica a mărturisit că nu a dorit ca transferul lui Louis Munteanu să se facă. Mai mult, el i-a spus şi lui Gigi Becali că nu-l vrea la echipă. “Pe Emerllahu mi l-aș fi dorit, e un profil de jucător care îmi place, iar noi nu îl avem și ne-ar putea completa. Pe Louis Munteanu nu l-am vrut niciodată! Am spus-o foarte clar atunci când Gigi m-a întrebat de Bîrligea. Mi-a spus ‘ce zici de Bîrligea, e două milioane de euro’, iar atunci am spus ‘doamne, în secunda unu’, deși, de obicei, mi se face rău când aud de două milioane de euro. Tot timpul îl îndemn că un jucător nu face cât vrea să ofere, doar că la Bîrligea i-am spus ‘da’ fără ezitare. De ce? Am spus-o atunci, reiterez ‘îmi place un fotbalist care nu renunță, care dă totul pe teren, ci nu un fotbalist rafinat, dar la care limbajul corpului spune altceva, anume că e prea bun să joace cu unii ca noi”, a povestit Meme Stoica pentru Fanatik.ro.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Crezi că ar trebui ca Mircea Lucescu să fie pe banca naţionalei şi la baraj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Observator
El este tânărul care a murit în accidentul din Bihor, unde o şoferiţă a confundat frâna cu acceleraţia
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
Fanatik.ro
Analiștii Fanatik au făcut deja primul 11 al României pentru barajul din martie 2026. Marea surpriză de la mijloc vine de la Craiova!
12:31
Lionel Messi se va întoarce la Barcelona! Anunţul campionului mondial
12:22
Max Verstappen, dezvăluire fabuloasă despre Fernando Alonso: “Când se lupta cu Red Bull, țineam cu el”
12:09
VIDEOIanis Stoica a marcat pentru Estrela şi a cucerit un trofeu cu formaţia portugheză!
11:58
Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: “Nu l-am vrut niciodată!”
11:41
Tudorel Stoica, iritat la culme: “Premierul Ungariei a făcut asta, din Guvernul României n-a venit nimeni”
11:14
Lionel Messi putea juca pentru naţionala Spaniei! Cum a fost blocat totul! Dezvăluirea unui fost selecţioner
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 2 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 3 FotoCe s-a ales de Lavinia Miloşovici. Ce dramă a trăit marea gimnastă a României, a ajuns de nerecunoscut 4 Vizită fulger a lui Cristi Chivu în România: “Multă lume nu știe…” Locul unde a fost surprins 5 Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce” 6 Cât câştigă Mircea Lucescu la naţionala României. Adevărul despre salariul lui: “Leşinaţi!”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!