Meme Stoica, reacţie şoc în cazul transferului lui Louis Munteanu: "Nu l-am vrut niciodată!" - Antena Sport

Gigi Becali încă mai speră să-l transfere pe Louis Munteanu la FCSB, dar Meme Stoica se opune! El spune că dialogul purtat între Louis Munteanu şi Gigi Becali l-a indignat. Mai mult, el nu îşi doreşte ca jucătorul CFR-ului să ajungă la gruparea bucureşteană.

Ce i-a spus Louis Munteanu lui Gigi Becali?

Becali l-a sunat pe Louis Munteanu să-l oferteze. Fotbalistul a avut o covorbire incredibilă, la care până şi paronul FCSB-ului a rămas uluit. “L-am sunat și mi-a zis: ‘Nea Gigi, știu că sunt bonusuri, dar eu vreau 60.000 de euro curat, pe contract’. I-am zis: ‘Ești nebun, vrei să iei dublu cât Tănase? Nu poate să ia nimeni mai mult decât Tănase’. Lasă că nu se supără Tănase. E prietenul meu, dar nu fac eu așa ceva, nu e vorba de supărare. Eu l-am sunat, el nu răspunsese și m-a sunat el. Dacă vreau să vină, să-i dau 60.000 de euro. Eu am început să râd. Mie mi-a plăcut de el, cum am negociat cu el. Are tupeu și îmi plăcea de el, numai că deja ajunsese la obrăznicie. Mi-a zis: ‘Bine, nea Gigi, dacă vrei bine, dacă nu, să fii sănătos’. (n.r. râde) Când mi-a zis așa m-a bufnit râsul și i-am închis telefonul”, a povestit Becali.

Mihai Stoica spune că nu l-a vrut vreodată pe Louis Munteanu

Mihai Stoica a mărturisit că nu a dorit ca transferul lui Louis Munteanu să se facă. “Pe Emerllahu mi l-aș fi dorit, e un profil de jucător care îmi place, iar noi nu îl avem și ne-ar putea completa. Pe Louis Munteanu nu l-am vrut niciodată! Am spus-o foarte clar atunci când Gigi m-a întrebat de Bîrligea. Mi-a spus ‘ce zici de Bîrligea, e două milioane de euro’, iar atunci am spus ‘doamne, în secunda unu’, deși, de obicei, mi se face rău când aud de două milioane de euro. Tot timpul îl îndemn că un jucător nu face cât vrea să ofere, doar că la Bîrligea i-am spus ‘da’ fără ezitare. De ce? Am spus-o atunci, reiterez ‘îmi place un fotbalist care nu renunță, care dă totul pe teren, ci nu un fotbalist rafinat, dar la care limbajul corpului spune altceva, anume că e prea bun să joace cu unii ca noi’”, a povestit Meme Stoica pentru Fanatik.ro.