Raul Opruț se gândeşte la naţionala României după ce a reuşit o dublă la Sibiu şi a dus-o pe Dinamo pe locul 1! - Antena Sport

Dinamo București este noul lider din Liga 1, după succesul cu scorul de 2-1 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a luat toate cele trei puncte, grație dublei lui Raul Opruț.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru „câinii roșii”, victoria de la Sibiu este a 12-a din acest sezon. În deschiderea rundei cu numărul 23, FC Argeș a învins Metaloglobus, scor 2-0.

Raul Opruț vrea la națională

Pe un stadion unde au fost peste 3.000 de suporteri care au făcut deplasarea de la București, Dinamo a bifat un nou succes în Liga 1, al 12-lea din cadrul acestei stagiuni.

După fluierul final, Raul Opruț a vorbit despre evoluția sa din ultimele meciuri, dar și despre posibilitatea de a reveni la echipa națională de fotbal a României.

„ A fost o seară memorabilă, este locul unde am jucat, ăsta a fost destinul. Mă bucur că am dat cele două goluri, am trecut pe primul loc. Am avut și anul trecut multe ocazii, anul ăsta am deja trei goluri, cred că este sistemul în care jucăm, ne avantajează, putem fi mai liberi pe faza ofensivă.