Raul Opruț se gândeşte la naţionala României după ce a reuşit o dublă la Sibiu şi a dus-o pe Dinamo pe locul 1! - Antena Sport

Dinamo București este noul lider din Liga 1, după succesul cu scorul de 2-1 obținut pe terenul celor de la Hermannstadt. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a luat toate cele trei puncte, grație dublei lui Raul Opruț.
Pentru „câinii roșii”, victoria de la Sibiu este a 12-a din acest sezon. În deschiderea rundei cu numărul 23, FC Argeș a învins Metaloglobus, scor 2-0.
Raul Opruț vrea la națională
Pe un stadion unde au fost peste 3.000 de suporteri care au făcut deplasarea de la București, Dinamo a bifat un nou succes în Liga 1, al 12-lea din cadrul acestei stagiuni.
După fluierul final, Raul Opruț a vorbit despre evoluția sa din ultimele meciuri, dar și despre posibilitatea de a reveni la echipa națională de fotbal a României.
„ A fost o seară memorabilă, este locul unde am jucat, ăsta a fost destinul. Mă bucur că am dat cele două goluri, am trecut pe primul loc. Am avut și anul trecut multe ocazii, anul ăsta am deja trei goluri, cred că este sistemul în care jucăm, ne avantajează, putem fi mai liberi pe faza ofensivă.
Azi au fost două goluri de pe respingere. Mă bucur că munca mea începe să dea roade și pentru această seară. Nici în visele cele mai frumoase nu mă gândeam că așa o să fie, bunicii mei din cer mă ajută să dau tot ce am mai bun. Cred că i-am făcut fericiți și pe ei.
A fost frustrant că terenul a fost cam greu, am alunecat. Ăsta este stilul nostru, e un joc ce ne place, trebuie să găsim mai multe soluțiim a, făcut un joc bun, dar cred că avem foarte multe chestii de îmbunătățit pe plan ofensiv. (n. r. națională) Sunt fericit pentru că am reușit pe final de an să-mi îmbunătățesc jocul, gândul meu este și acolo, dacă va fi cazul să fiu chemat, sper să-mi fac treaba cum o fac și la Dinamo”, a declarat acesta, potrivit digisport.ro.
