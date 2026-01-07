Lovitură de proporții dată de SCM Râmnicu Vâlcea. Căpitanul care a cucerit tot cu naționala vine în România - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Lovitură de proporții dată de SCM Râmnicu Vâlcea. Căpitanul care a cucerit tot cu naționala vine în România

Andrei Nicolae Publicat: 7 ianuarie 2026, 19:08

Grace Zaadi, în timpul unui meci / Profimedia

SCM Râmnicu Vâlcea a făcut un transfer imens pentru handbalul feminin din România. Grace Zaadi Deuna, franțuzoaica ce a câștigat aurul olimpic, mondial și european, se va alătura echipei antrenate de Bent Dahl.

Râmnicu Vâlcea dă lovitură după lovitură pe piața transferurilor. După ce a semnat la începutul anului cu norvegianca Emilie Arntzen, echipa olteană a oficializat o mutare și mai de răsunet.

Grace Zaadi se întoarce în România

De-a lungul carierei sale, Zaadi a evolua pentru Mets, Rostov-Don, Krim, însă a avut o aventură și în România, la CSM București. La nivel de competiții europene, cel mai bun rezultat atins de franțuzoaică a fost accederea în finala EHF European League în 2013, alături de Metz.

Dacă la nivel de club Zaadi nu a avut un succes imens, situația stă cu totul diferit la naționala Franței. Alături de “Les Bleus”, coordonatoarea de joc are la nivel olimpic o medalie de aur și două de argint, la nivel mondial două de aur și una de argint, iar la nivel european un aur, un argint și un bronz.

Potrivit comunicatului făcut de club, Zaadi va avea un contract valabil până în 2028. Astfel, sportiva de 32 de ani revine în România la doar un an și jumătate distanță după ce a plecat de la CSM.

Sunt foarte fericită să mă alătur acestui club cu o bogată istorie, cu speranța că vom continua să scriem istorie împreună. Sunt nerăbdătoare să colaborez cu toată lumea, fiindcă avem de îndeplinit obiectivele stabilite.

Totodată, abia aștept să întâlnesc fanii roș-albaștri. Ne vedem foarte curând“, se arată în comunicatul oltenilor.

La jumătatea sezonului din Liga Florilor, Râmnicu Vâlcea se află pe locul 6, la 11 puncte de liderul CSM.

