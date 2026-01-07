Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile”

CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile”

Daniel Işvanca Publicat: 7 ianuarie 2026, 19:11

Comentarii
CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: E o chestiune de zile”

Jucătorii de la CFR Cluj /SPORT PICTURES

CFR Cluj a dat lovitura în această iarnă și l-a vândut în Major League Soccer pe Louis Munteanu, pentru aproximativ șapte milioane de dolari. Acum, Neluțu Varga este pe punctul de a mai da o lovitură de proporții.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

DC United, echipa care l-a cumpărat pe golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut, mai este interesată să transfere încă un jucător din Gruia, este vorba despre Meriton Korenica.

Meriton Korenica, la un pas de a semna cu DC United

Meriton Korenica a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, iar fotbalistul kosovar s-a făcut rapid remarcat în tricoul „feroviarilor”. Jucătorul care este acum evaluat la 2,4 milioane de euro este unul dintre cei mai importanți din lotul lui Daniel Pancu.

Sunt însă șanse foarte mari ca acesta să devină curând istorie la CFR, el fiind dorit insistent de cei de la DC United. Gruparea din Major League Soccer oferă patru milioane de euro în schimbul acestuia, iar formația ardeleneană va păstra și 25% din drepturile federative ale mijlocașului kosovar.

„Sunt șanse bune să se facă transferul lui Korenica la DC United. E o chestiune de zile”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
  • 79 de meciuri, 18 goluri și 14 assist-uri sunt cifrele lui Meriton Korenica la CFR Cluj
  • acesta a cucerit Cupa României cu CFR Cluj
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem"
Observator
Românii simt din plin costul ridicat al traiului în 2026: "În vacanţe nici nu mai mergem"
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv
20:04
EXCLUSIVDenis Drăguş are o nouă echipă! Cu cine a bătut palma internaţionalul român
19:52
Mario Balotelli și-a găsit echipă, după ce a fost dat afară de Genoa. Premieră pentru italian
19:36
Bere multă și „orgoliu exagerat”: cum a pierdut România „barajul” la Mondialul din 1938, când era printre favoritele la trofeu
19:08
Lovitură de proporții dată de SCM Râmnicu Vâlcea. Căpitanul care a cucerit tot cu naționala vine în România
19:05
Barcelona – Bilbao LIVE TEXT (21:00). Prima semifinală a Supercupei Spaniei
19:01
FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 5 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 6 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”