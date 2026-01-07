CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile” - Antena Sport

CFR Cluj a dat lovitura în această iarnă și l-a vândut în Major League Soccer pe Louis Munteanu, pentru aproximativ șapte milioane de dolari. Acum, Neluțu Varga este pe punctul de a mai da o lovitură de proporții.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

DC United, echipa care l-a cumpărat pe golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut, mai este interesată să transfere încă un jucător din Gruia, este vorba despre Meriton Korenica.

Meriton Korenica, la un pas de a semna cu DC United

Meriton Korenica a ajuns la CFR Cluj în vara anului 2024, iar fotbalistul kosovar s-a făcut rapid remarcat în tricoul „feroviarilor”. Jucătorul care este acum evaluat la 2,4 milioane de euro este unul dintre cei mai importanți din lotul lui Daniel Pancu.

Sunt însă șanse foarte mari ca acesta să devină curând istorie la CFR, el fiind dorit insistent de cei de la DC United. Gruparea din Major League Soccer oferă patru milioane de euro în schimbul acestuia, iar formația ardeleneană va păstra și 25% din drepturile federative ale mijlocașului kosovar.

„Sunt șanse bune să se facă transferul lui Korenica la DC United. E o chestiune de zile”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.