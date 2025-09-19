Raul Rusescu, revoltat de ce se va întâmpla pe Arena Națională la finalul sezonului: "E perioada critică" - Antena Sport

Închide meniul
Raul Rusescu, revoltat de ce se va întâmpla pe Arena Națională la finalul sezonului: “E perioada critică”

Andrei Nicolae Publicat: 19 septembrie 2025, 18:23

Raul Rusescu, în timpul unui interviu / Sport Pictures

Raul Rusescu nu este deloc de acord cu faptul că Arena Națională va găzdui două concerte în luna mai, atunci când se desfășoară ultima parte a stagiunii din Liga 1. Fostul atacant a spus că fotbalul românesc ar putea fi privat de partide “de foc” la care să asiste 50.000 de oameni, în cazul în care se va juca cu titlul pe masă.

Dinamo și FCSB sunt formațiile care în prezent evoluează constant pe cel mai mare stadion din România.

Raul Rusescu: “Fotbalul trebuie să aibă prioritate”

Pe Arena Națională, în luna mai urmează să aibă loc concertele celor de la Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai). Vorbind despre această situație, Raul Rusescu s-a arătat în complet dezacord cu cei care se ocupă de cel mai mare stadion al țării și a spus că sportul “rege” ar trebui să aibă prioritate, mai ales într-o perioadă importantă din campionat.

Ce mă surprinde pe mine, când două dintre cele mai importante echipe din România vin și joacă pe Arenă, tu aduci Metallica și Iron Maiden? Măcar nu în mai, când e perioada critică a campionatului!

Mă deranjează că FCSB și Dinamo nu vor juca pe acest stadion. Poate avem un FCSB – Dinamo sau un Rapid – FCSB cu titlul pe masă! Și, în loc să se joace cu 50.000 de oameni pe Arena Națională, se joacă în Giulești, unde sunt 10.000 de locuri. Se joacă pe «Arc».

Dacă FCSB, Dinamo și Rapid n-ar juca pe Arena Națională, iar Arena ar prioritiza concertele, stadionul ar fi gol 9 luni. Nu e OK. Ai doar 3 luni pe an de concerte. Fotbalul trebuie să aibă prioritate“, a spus Raul Rusescu, potrivit gsp.ro.

Dacă FCSB are o variantă de rezervă relativ bună, respectiv Ghencea (30.000 de locuri), Dinamo ar fi nevoită să joace pe Arcul de Triumf, unde capacitatea maximă e de 8.000 de locuri.

