Explicații de la petrecerea pe manele a oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League: „Era programată” - Antena Sport

Oltenii au venit cu explicații după ce au fost surprinși petrecând pe manele, după eșecul dureros cu AEK Atena. Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a plecat învinsă cu 3-2 din Grecia, ratând astfel „primăvara europeană”.

La doar o zi după revenirea din Grecia, jucătorii Universității Craiova au participat la o petrecere privată. Cel care a întreținut atmosfera a fost Bogdan de la Ploiești, iar printre participanți s-au numărat Ștefan Baiaram, Sorin Cârțu sau Alexandru Cicâldău.

Explicații de la petrecerea oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League

La petrecerea organizată s-a cântat inclusiv imnul Universității Craiova, în ciuda eșecului suferit în urmă cu puțin timp în Conference League.

După petrecere, mai mulți jucători ai Universității Craiova au participat la un deschiderea unui magazin oficial în Bănie. Alexandru Crețu a oferit explicații după imaginile oferite la evenimentul privat, mărturisind că petrecerea era deja programată, înaintea partidei cu AEK Atena.

„Da, am avut petrecerea. Această petrecere era organizată de mai demult. Am încercat să ne detașăm de tot ce s-a întâmplat și să ne bucurăm de moment”, a declarat Alexandru Crețu.