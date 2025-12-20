Explicații de la petrecerea pe manele a oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League: „Era programată” - Antena Sport

Oltenii au venit cu explicații după ce au fost surprinși petrecând pe manele, după eșecul dureros cu AEK Atena. Universitatea Craiova a condus cu 2-0, însă a plecat învinsă cu 3-2 din Grecia, ratând astfel „primăvara europeană”.
La doar o zi după revenirea din Grecia, jucătorii Universității Craiova au participat la o petrecere privată. Cel care a întreținut atmosfera a fost Bogdan de la Ploiești, iar printre participanți s-au numărat Ștefan Baiaram, Sorin Cârțu sau Alexandru Cicâldău.
Explicații de la petrecerea oltenilor, după eliminarea dramatică din Conference League
La petrecerea organizată s-a cântat inclusiv imnul Universității Craiova, în ciuda eșecului suferit în urmă cu puțin timp în Conference League.
După petrecere, mai mulți jucători ai Universității Craiova au participat la un deschiderea unui magazin oficial în Bănie. Alexandru Crețu a oferit explicații după imaginile oferite la evenimentul privat, mărturisind că petrecerea era deja programată, înaintea partidei cu AEK Atena.
„Da, am avut petrecerea. Această petrecere era organizată de mai demult. Am încercat să ne detașăm de tot ce s-a întâmplat și să ne bucurăm de moment”, a declarat Alexandru Crețu.
De asemenea, Alexandru Crețu a transmis și că Universitatea Craiova trebuie să depășească eșecul suferit cu AEK Atena, ținând cont că în ultima etapă din 2025, oltenii se vor duela cu Csikszereda luni, de la ora 20:00.
„Suporterii ne-au spus să ținem capul sus, pentru că nu trecem printr-un moment ușor. Nu prea avem timp să ne gândim la trecut. Urmează un meci important. Trebuie să ne revenim. E clar că vom intra motivați. Personal, nu a fost un an prea reușit pentru mine. E loc de mai bine. Sper să fie mai bine în viitor. Suporterii au văzut că avem o echipă bună, un grup unit.
Craiova a arătat că e o echipă foarte bună. Putem face un an 2026 bun. Cred că toată lumea știe ce îmi doresc. Să fim sănătoși și, la final, să ne bucurăm împreună”, a mai spus Alexandru Crețu.
