Tidiane Keita a fost transferat de CFR Cluj. Unde pleacă şi câţi bani câştigă ardelenii

CFR Cluj a decis să-l transfere pe Tidiane Keita. Jucătorul cu cetăţenie franceză a fost cedat pentru 500.000 de euro şi mai avea contract cu ardelenii până în vara lui 2027.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tidiane Keita a fost adus în vara anului 2025 de la Petrolul. A devenit om de bază la CFR Cluj şi a evoluat în 28 de partide.

Cel mai probabil, acesta va ajunge la formația Ordabasy Shymkent, din Kazahstan, anunţă fanatik.ro. În momentul în care a fost adus, CFR a plătit pentru el la Petrolul 350.000 de euro.