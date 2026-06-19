Răzvan Sava, primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

Răzvan Sava este noul portar de la Universitatea Craiova / Profimedia

Răzvan Sava a oferit primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova. Portarul le-a vorbit fanilor, după ce a semnat cu echipa campioană.

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Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii de la Udinese și l-a transferat definitiv pe Sava. Portarul a semnat o înțelegere valabilă pe 4 sezoane cu echipa din Bănie.

Răzvan Sava a transmis primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

După prezentarea oficială, Răzvan Sava a declarat că este bucuros pentru faptul că a ajuns în lotul Universității Craiova. Acesta a mai transmis că așteaptă fanii în „vulcanul” de pe Ion Oblemenco, în noua stagiune.

”Salut, leilor! Sunt Răzvan Sava, mă bucur că am ajuns la campioana României și vă aștept pe toți să luptăm împreună în ‘vulcan’”, a transmis Răzvan Sava, într-un videoclip postat de oficialii campioanei.

În cariera sa, Răzvan Sava a mai jucat pentru: LPS Banatul, Sesto Giovanili, Juventus U17, Pescara U19, Juventus U19, Lecce U19, Torino, CFR Cluj și Udinese.