Home | Fotbal | Liga 1 | Răzvan Sava, primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

Răzvan Sava, primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

Alex Ioniță Publicat: 19 iunie 2026, 21:24

Comentarii
Răzvan Sava, primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

Răzvan Sava este noul portar de la Universitatea Craiova / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Răzvan Sava a oferit primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova. Portarul le-a vorbit fanilor, după ce a semnat cu echipa campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii de la Udinese și l-a transferat definitiv pe Sava. Portarul a semnat o înțelegere valabilă pe 4 sezoane cu echipa din Bănie.

Răzvan Sava a transmis primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

După prezentarea oficială, Răzvan Sava a declarat că este bucuros pentru faptul că a ajuns în lotul Universității Craiova. Acesta a mai transmis că așteaptă fanii în „vulcanul” de pe Ion Oblemenco, în noua stagiune.

”Salut, leilor! Sunt Răzvan Sava, mă bucur că am ajuns la campioana României și vă aștept pe toți să luptăm împreună în ‘vulcan’”, a transmis Răzvan Sava, într-un videoclip postat de oficialii campioanei.

În cariera sa, Răzvan Sava a mai jucat pentru: LPS Banatul, Sesto Giovanili, Juventus U17, Pescara U19, Juventus U19, Lecce U19, Torino, CFR Cluj și Udinese.

Reclamă
Reclamă

În momentul de față, portarul este cotat la suma de 2,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Răzvan Sava a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova

Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova și a fost prezentat oficial, în decursul zilei de sâmbătă. Oltenii au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.

Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii lui Udinese pentru transferul definitiv al lui Răzvan Sava. Acesta a semnat un contract valabil pe 4 ani cu echipa campioană.

Analist, despre şansele guvernului Veştea la vot: Preşedintele a validat colaborările cu AURAnalist, despre şansele guvernului Veştea la vot: Preşedintele a validat colaborările cu AUR
Reclamă

„OFICIAL | Bun venit la Știința, Răzvan Sava!

Goalkeeperul Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 4 ani.

Cotat la 2,5 milioane de euro, conform website-ului de specialitate Transfermarkt, noul portar al Științei, în vârstă de 23 de ani, are în palmares un titlu de campion al României. Totodată, acesta a evoluat în 23 de partide pentru formația italiană Udinese.

Bine ai venit la Craiova și mult succes în familia alb-albastră, Răzvan!”, au anunțat oltenii, pe Facebook.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce fermierii vând laptele cu 70 de bani litrul, iar în magazine ajunge la peste 5 lei
Observator
De ce fermierii vând laptele cu 70 de bani litrul, iar în magazine ajunge la peste 5 lei
Care este cel mai mare regret pe care îl are Gică Hagi. Și-ar fi dorit să joace o singură partidă
Fanatik.ro
Care este cel mai mare regret pe care îl are Gică Hagi. Și-ar fi dorit să joace o singură partidă
21:20

Trabzonspor a decis: ce se întâmplă cu Denis Drăguş, după ce atacantul s-a înţeles cu Gigi Becali
20:54

Turcia – Paraguay LIVE VIDEO (06:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Naționalele luptă pentru prima victorie din grupă
20:45

SUA – Australia LIVE VIDEO (22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Continuă spectacolul din Grupa D
20:27

“Tripleta” aşteptată de Gigi Becali la FCSB, imagini savuroase de pe plajă. Cum s-au filmat Drăguş, Coman şi Tănase
20:26

De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB? Detaliul care l-a făcut pe Gigi Becali să se răzgândească
20:22

CFR Cluj merge la TAS! Ardelenii vor să scape de plata unei sume uriașe pentru un fost jucător
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 2 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul 3 FotoCine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani 4 Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire” 5 Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez 6 Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte
Citește și
Cele mai citite
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB