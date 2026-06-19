Răzvan Sava, primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova

Răzvan Sava a oferit primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova. Portarul le-a vorbit fanilor, după ce a semnat cu echipa campioană.
Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii de la Udinese și l-a transferat definitiv pe Sava. Portarul a semnat o înțelegere valabilă pe 4 sezoane cu echipa din Bănie.
Răzvan Sava a transmis primul mesaj după transferul la Universitatea Craiova
După prezentarea oficială, Răzvan Sava a declarat că este bucuros pentru faptul că a ajuns în lotul Universității Craiova. Acesta a mai transmis că așteaptă fanii în „vulcanul” de pe Ion Oblemenco, în noua stagiune.
”Salut, leilor! Sunt Răzvan Sava, mă bucur că am ajuns la campioana României și vă aștept pe toți să luptăm împreună în ‘vulcan’”, a transmis Răzvan Sava, într-un videoclip postat de oficialii campioanei.
În cariera sa, Răzvan Sava a mai jucat pentru: LPS Banatul, Sesto Giovanili, Juventus U17, Pescara U19, Juventus U19, Lecce U19, Torino, CFR Cluj și Udinese.
În momentul de față, portarul este cotat la suma de 2,5 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Răzvan Sava a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova
Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova și a fost prezentat oficial, în decursul zilei de sâmbătă. Oltenii au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare.
Mihai Rotaru s-a înțeles cu oficialii lui Udinese pentru transferul definitiv al lui Răzvan Sava. Acesta a semnat un contract valabil pe 4 ani cu echipa campioană.
„OFICIAL | Bun venit la Știința, Răzvan Sava!
Goalkeeperul Răzvan Sava a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 4 ani.
Cotat la 2,5 milioane de euro, conform website-ului de specialitate Transfermarkt, noul portar al Științei, în vârstă de 23 de ani, are în palmares un titlu de campion al României. Totodată, acesta a evoluat în 23 de partide pentru formația italiană Udinese.
Bine ai venit la Craiova și mult succes în familia alb-albastră, Răzvan!”, au anunțat oltenii, pe Facebook.
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