Reacția lui Darius Olaru, după ce a marcat un gol de generic în FCSB - Rapid 2-1: "Îmi pare rău că se termină" - Antena Sport

Reacția lui Darius Olaru, după ce a marcat un gol de generic în FCSB – Rapid 2-1: “Îmi pare rău că se termină”

Andrei Nicolae Publicat: 21 decembrie 2025, 22:37

Reacția lui Darius Olaru, după ce a marcat un gol de generic în FCSB – Rapid 2-1: Îmi pare rău că se termină

Darius Olaru, după un gol marcat pentru FCSB / Sport Pictures

Darius Olaru a declarat, duminică seară, după meciul FCSB – Rapid, scor 2-1, că el şi colegii săi au meritat victoria şi se bucură că au încheiat anul astfel.

În urma rezultatului de pe cel mai mare stadion al țării, FCSB s-a apropiat la doar două puncte de play-off, pe ultima poziție dintre primele șase fiind clasată Oțelul Galați. De cealaltă parte, Rapid poate pierde primul loc în urma acestui eșec dacă Universitatea Craiova se va impune în meciul cu Csikszereda de luni.

Darius Olaru, fericit după FCSB – Rapid 2-1

O victorie importantă pentru noi. Ne bucurăm că am făcut o partidă bună şi per total că am meritat victoria. Îi mulţumesc şi lui «Bîrli» că a aşezat mingea perfect şi a ieşit un gol frumos.

În prima repriză ne-am simţit mult mai bine. Toată echipa a făcut un meci bun şi a meritat victoria.

Când am văzut minutul 84-85 m-am gândit un pic, dar mă rugam doar ca cei din teren să dea totul şi cred că au gestionat bine ultimele minute. Mă bucur că am încheiat anul aşa. Îmi pare rău că se termină“, a spus Olaru potrivit celor de la digisport.ro, citați de news.ro.

FCSB a învins-o duminică seara pe teren propriu cu scorul de 2-1 pe Rapid în etapa a 21-a din Liga 1.

