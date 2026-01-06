Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație - Antena Sport

Închide meniul
Liga 1 | Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație

Viviana Moraru Publicat: 6 ianuarie 2026, 17:03

Mihnea Rădulescu a revenit la antrenamente/ Instagram

Universitatea Craiova a primit o veste excelentă în cantonamentul de iarnă din Antalya. Mihnea Rădulescu (20 de ani) a revenit pe teren după accidentarea gravă suferită. 

Tânărul mijlocaș al oltenilor s-a „rupt” după partida cu FCSB din octombrie. Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de operație. 

Veste bună pentru Universitatea Craiova: Mihnea Rădulescu a revenit la antrenamente 

La trei luni după accidentare, Mihnea Rădulescu a revenit la antrenamentele Universității Craiova. Mijlocașul mai are însă de așteptat până să se recupereze complet și să poată juca din nou într-un meci oficial. 

Primii pași înapoi pe teren după 3 luni de la operație. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot!”, a transmis Mihnea Rădulescu, pe contul lui de Instagram. Mijlocașul Universității Craiova a postat și un videoclip din timpul unui antrenament efectuat în Antalya. 

Mihnea Rădulescu, cotat la suma de 750.000 de euro conform site-urilor de specialitate, a semnat cu Universitatea Craiova în vară. Oltenii le-au plătit celor de la Petrolul suma de 400.000 de euro în schimbul tânărului jucător. 

Mihnea Rădulescu a evoluat în 12 meciuri pentru Universitatea Craiova, în acest sezon. Mijlocașul a reușit să marcheze două goluri, în meciurile cu FC Argeș și CFR Cluj, din Liga 1. 

Universitatea Craiova a încheiat începe 2026 de pe primul loc. Oltenii lui Filipe Coelho are 40 de puncte, după 21 de meciuri disputate, având un avans de un singur punct față de Rapid, ocupanta locului secund. În prima etapă a anului, trupa din Bănie se va duela cu Petrolul, în deplasare. 

