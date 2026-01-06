Veste bună pentru Universitatea Craiova, în cantonament. Jucătorul revenit pe teren după operație - Antena Sport

Universitatea Craiova a primit o veste excelentă în cantonamentul de iarnă din Antalya. Mihnea Rădulescu (20 de ani) a revenit pe teren după accidentarea gravă suferită.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul mijlocaș al oltenilor s-a „rupt” după partida cu FCSB din octombrie. Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a avut nevoie de operație.

Veste bună pentru Universitatea Craiova: Mihnea Rădulescu a revenit la antrenamente

La trei luni după accidentare, Mihnea Rădulescu a revenit la antrenamentele Universității Craiova. Mijlocașul mai are însă de așteptat până să se recupereze complet și să poată juca din nou într-un meci oficial.

„Primii pași înapoi pe teren după 3 luni de la operație. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot!”, a transmis Mihnea Rădulescu, pe contul lui de Instagram. Mijlocașul Universității Craiova a postat și un videoclip din timpul unui antrenament efectuat în Antalya.

Mihnea Rădulescu, cotat la suma de 750.000 de euro conform site-urilor de specialitate, a semnat cu Universitatea Craiova în vară. Oltenii le-au plătit celor de la Petrolul suma de 400.000 de euro în schimbul tânărului jucător.