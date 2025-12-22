Recordul negativ stabilit de FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în istoria clubului - Antena Sport

Închide meniul
Recordul negativ stabilit de FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în istoria clubului

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 10:46

Recordul negativ stabilit de FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în istoria clubului

Duel în FCSB - Rapid 2-1/ Sport Pictures

FCSB a stabilit o contraperformanţă după victoria din derby-ul cu Rapid, scor 2-1, din etapa a 21-a din Liga 1. Campioana a încheiat pentru prima dată anul în afara locurilor de play-off.

FCSB a acumulat 31 de puncte, după succesul cu Rapid. Golurile campioanei au fost marcate de Darius Olaru şi de Florin Tănase, în timp ce pentru giuleşteni a punctat Alexandru Dobre.

Recordul negativ stabilit de FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid

FCSB încheie anul pe locul nouă, la doar două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oţelul. Acesta este cea mai slabă clasară a campioanei, la finalul unui an calendaristic, în istoria clubului.

Locul patru a fost cea mai slabă poziţie ocupată de FCSB la finalul unui an, înainte de 2025. Se întâmpla acest lucru în 2015, campionii clasându-se pe locul cinci la finalul sezonului respectiv.

FCSB mai are de disputat nouă meciuri din sezonul regulat în 2026. În prima etapă a anului, campioana se va duela cu FC Argeş, iar o victorie o poate duce pe locurile de play-off.

FCSB – Rapid 2-1

Arbitrul Istvan Kovacs a întrerupt jocul de pe Arena Naţională în minutul 8, pentru o petardă aruncată de galeria rapidistă în careul lui Târnovanu, iar campioana a dominat prima parte a derby-ului. Olaru şi-a reglat şutul în minutul 22, fără să producă mare pericol la poarta lui Aioani, pentru ca două minute mai târziu căpitanul roş-albaştrilor să înscrie cu un şut imparabil, după un un-doi cu Bîrligea. Rapid nu a reuşit să spargă defensiva gazdelor, iar repriza s-a încheiat cu intervenţia lui Aioani la şutul lui Toma, din minutul 45+2.

Bîrligea a fost aproape de gol în minutul 47, când şutul său a fost deviat de Aioani, iar giuleştenii au avut prima ocazie mare la şutul peste poartă al lui Christensen. Petrila a ratat şi el o şansă mare de gol, trimiţând cu capul pe lângă poartă, în minutul 57. Golul a venit tot la poarta lui Aioani, în minutul 75. La o fază în careul oaspeţilor, Edjouma a trimis în mâna lui Ciobotariu şi, după verificarea VAR, Istvan Kovacs a dictat penalty. A transformat Florin Tănase şi FCSB conducea cu 2-0. Graovac l-a faultat pe Petrila în careu şi Kovacs a dictat penalty şi pentru Rapid, iar Alex Dobre a redus din diferenţă, în minutul 86.

Giuleştenii au cerut penalty la un contact în careu între Şut şi Hromada, dar arbitrul nu a dat nimic în minutul 90+4 şi FCSB – Rapid s-a terminat 2-1. Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte.

