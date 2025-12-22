Recordul negativ stabilit de FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în istoria clubului - Antena Sport

FCSB a stabilit o contraperformanţă după victoria din derby-ul cu Rapid, scor 2-1, din etapa a 21-a din Liga 1. Campioana a încheiat pentru prima dată anul în afara locurilor de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a acumulat 31 de puncte, după succesul cu Rapid. Golurile campioanei au fost marcate de Darius Olaru şi de Florin Tănase, în timp ce pentru giuleşteni a punctat Alexandru Dobre.

Recordul negativ stabilit de FCSB, după victoria din derby-ul cu Rapid

FCSB încheie anul pe locul nouă, la doar două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oţelul. Acesta este cea mai slabă clasară a campioanei, la finalul unui an calendaristic, în istoria clubului.

Locul patru a fost cea mai slabă poziţie ocupată de FCSB la finalul unui an, înainte de 2025. Se întâmpla acest lucru în 2015, campionii clasându-se pe locul cinci la finalul sezonului respectiv.

FCSB mai are de disputat nouă meciuri din sezonul regulat în 2026. În prima etapă a anului, campioana se va duela cu FC Argeş, iar o victorie o poate duce pe locurile de play-off.