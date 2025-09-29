Revelația Ligii 1 și-a adus atacant! Fotbalistul, la al 7-lea club din România - Antena Sport

La primul sezon de la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, FC Argeș strălucește sub comanda lui Bogdan Andone. Gruparea piteșteană se află pe locul patru în campionatul intern, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Conducerea „vulturilor violeți” a decis să mai aducă întăriri pentru tehnicianul român și l-a transferat pe Kevin Luckassen, atacant trecut pe la mai multe cluburi din Liga 1.

Kevin Luckassen a semnat cu FC Argeș

Rămas liber de contract după despărțirea de Gloria Buzău, formație care a retrogradat la finalul sezonului precedent din Liga 1, Kevin Luckassen revine pe terenul de fotbal și s-a înțeles cu nou promovata FC Argeș.

Atacantul în vârstă de 32 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro, a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Este a șaptea formație din fotbalul românesc cu care vârful a semnat.

El a mai fost legitimat de către Politehnica Iași, Viitorul Constanța, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Rapid București, UTA Arad și Gloria Buzău. Cele mai multe goluri le-a marcat în tricoul constănțenilor, 9 la număr.