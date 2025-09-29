Revelația Ligii 1 și-a adus atacant! Fotbalistul, la al 7-lea club din România - Antena Sport

Închide meniul
Revelația Ligii 1 și-a adus atacant! Fotbalistul, la al 7-lea club din România

Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 19:39

Revelația Ligii 1 și-a adus atacant! Fotbalistul, la al 7-lea club din România

Kevin Luckassen, într-un meci dintre FC Botoșani și Gloria Buzău / SPORT PICTURES

La primul sezon de la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, FC Argeș strălucește sub comanda lui Bogdan Andone. Gruparea piteșteană se află pe locul patru în campionatul intern, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Conducerea „vulturilor violeți” a decis să mai aducă întăriri pentru tehnicianul român și l-a transferat pe Kevin Luckassen, atacant trecut pe la mai multe cluburi din Liga 1.

Kevin Luckassen a semnat cu FC Argeș

Rămas liber de contract după despărțirea de Gloria Buzău, formație care a retrogradat la finalul sezonului precedent din Liga 1, Kevin Luckassen revine pe terenul de fotbal și s-a înțeles cu nou promovata FC Argeș.

Atacantul în vârstă de 32 de ani, cu o cotă de piață de 350.000 de euro, a fost prezentat oficial la noua sa echipă. Este a șaptea formație din fotbalul românesc cu care vârful a semnat.

El a mai fost legitimat de către Politehnica Iași, Viitorul Constanța, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Rapid București, UTA Arad și Gloria Buzău. Cele mai multe goluri le-a marcat în tricoul constănțenilor, 9 la număr.

Comunicatul FC Argeș

„FC Argeș și-a întărit atacul cu olandezul Kevin Brobbey, jucător în vârstă de 32 de ani. Crescut la juniorii lui AZ Alkmaar, Kevin a debutat în fotbalul mare la Ross County, în prima ligă scoțiană. Apoi, s-a transferat la Slovan Liberec, unde a evoluat timp de trei ani.

După experiențe la St. Polten (Austria), Northampton (Anglia) și Almere Omniworld (Olanda), atacantul născut la Eindhoven a ajuns în România. Sezonul bun de la Politehnica Iași l-a adus în atenția celor de la Viitorul Constanța. 9 goluri în 18 partide petrecute în tricoul marinarilor au fost de ajuns pentru a-i convinge pe turcii de la Kayserispor să îl achiziționeze.

După 14 partide în Turcia, Kevin a mers împrumut la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Au mai urmat apoi experiențe la Rapid și UTA, pentru ca în 2024 să meargă în Arabia Saudită la Al-Batin. Ulterior s-a transferat la Gloria Buzău, reușind să marcheze 5 goluri în 11 partide.

Un preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbeiUn preot italian antimafia, țintă a Camorrei. A primit un glonț înfășurat într-o batistă, în timpul slujbei
În palmares, Brobbey are o Cupă a Olandei, cu Alkmaar, o Cupă a României, cu Sepsi, o Cupă și o Supercupă a Cehiei, cu Liberec. Noul atacant al Argeșului a evoluat și pentru naționalele U19 și U18 ale Olandei. 350.000 de euro este cota de piaţă a lui Kevin Brobbey, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com. Bine ai venit în Familia Vulturilor și mult succes în tricoul alb-violet!”, se arată în comunicatul celor de la FC Argeș.

