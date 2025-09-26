Hermannstadt - FC Argeș 0-1. Gruparea lui Bogdan Andone mai face o victimă în Liga 1 - Antena Sport

FC Argeș continuă sezonul remarcabil la revenirea în Liga 1. Gruparea antrenată de Bogdan Andone a reușit un nou succes în campionat, de această dată pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 1-0.

Formația nou promovată a ajuns la șapte victorii în această stagiune și s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Universitatea Craiova, care joacă tot astăzi, contra celor de la Dinamo.

La revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, FC Argeș a reușit o nouă victorie entuziasmantă. Gruparea lui Bogdan Andone a bifat al șaptelea succes din actuala ediție de campionat, după 1-0 pe terenul celor de la Hermannstadt.

Jair a irosit două mari șanse de a marca în prima repriză pentru formația antrenată de Marius Măldărășanu, una dintre ele fiind cu poarta goală. Reușita care a decis partida a venit în minutul 65.

Caio Ferreira l-a învins pe Căbuz, reușita sa fiind una de trei puncte pentru „vulturii violeți”. Cu această victorie, FC Argeș a ajuns la cota 22 în Liga 1 și s-a apropiat la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.