Hermannstadt - FC Argeș 0-1. Gruparea lui Bogdan Andone mai face o victimă în Liga 1 - Antena Sport

FC Argeș continuă sezonul remarcabil la revenirea în Liga 1. Gruparea antrenată de Bogdan Andone a reușit un nou succes în campionat, de această dată pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 1-0.
Formația nou promovată a ajuns la șapte victorii în această stagiune și s-a apropiat la doar un singur punct de liderul Universitatea Craiova, care joacă tot astăzi, contra celor de la Dinamo.
Jair a irosit două mari șanse de a marca în prima repriză pentru formația antrenată de Marius Măldărășanu, una dintre ele fiind cu poarta goală. Reușita care a decis partida a venit în minutul 65.
Caio Ferreira l-a învins pe Căbuz, reușita sa fiind una de trei puncte pentru „vulturii violeți”. Cu această victorie, FC Argeș a ajuns la cota 22 în Liga 1 și s-a apropiat la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.
Oltenii lui Mirel Rădoi închid ziua pe ”Ion Oblemenco”, contra celor de la Dinamo București, în cel mai tare meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1.
