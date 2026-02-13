Revenire spectaculoasă în Liga 1! Daniel Popa s-a înţeles cu noul club - Antena Sport

Daniel Popa revine în Liga 1. Atacantul de 30 de ani era liber de contract din vara lui 2025 şi va semna cu noua sa echipă.
Genclerbirligi fusese ultima echipă pentru care evoluase ultima oară vârful cotat la 600.000 de euro, care ajunsese în Turcia cu un an în urmă. El va evolua din nou în Liga 1, pe unde a mai trecut pe la U Cluj, FCSB, Dinamo şi Botoşani.
Daniel Popa s-a înţeles cu Metaloglobus
Conform digisport.ro, Daniel Popa a semnat cu Metaloglobus un contract valabil pe un an şi va încasa un salariu de 4.000 de euro pe lună. Asta după ce atacantul a refuzat o ofertă de la Petrolul.
Problema jucătorului care vine să o ajute pe Metaloglobus să scape de la retrogradare e că nu a mai jucat deloc de la începutul lunii august 2025, atunci când prindea 68 de minute într-un Genclerbirligi – Samsunspor 2-1.
Daniel Popa și-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa pentru Chindia, club care l-a și lansat în fotbal. În 132 de partide adunate pentru târgovișteni, atacantul a adunat 40 de goluri și 11 pase decisive. De-a lungul carierei sale, Popa a mai jucat în România la FCSB, Dinamo sau “U” Cluj.
Ce spunea Daniel Popa de transferul la FCSB
Pentru FCSB, Popa a marcat două goluri în 30 de meciuri adunate. El ajunsese la campioni după de Gigi Becali a plătit 300.000 de euro pe transferul său de la U Cluj.
“Pentru mine, FCSB a fost un pas înainte, nu înapoi. Am jucat în Europa, preliminariile Champions League, am câștigat Supercupa României. Mie nu mi se întâmplase aceste lucruri până la vârsta aceea. Pot să spun că am câștigat și campionatul, am jucat vreo 15 meciuri.
Mi-a făcut un bine și nici nu chiar am ce să le reproșez celor de acolo. Trebuie să spun și adevărul, nu am jucat nici foarte bine ca să rămân acolo foarte mulți ani. Acesta este adevărul. În fotbal, când ai o șansă trebuie să profiți de ea. Două minute, cinci minute, nu contează”, a spus Daniel Popa, la finalul lunii decembrie, pentru sursa citată anterior.
