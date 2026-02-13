Revenire spectaculoasă în Liga 1! Daniel Popa s-a înţeles cu noul club - Antena Sport

Daniel Popa revine în Liga 1. Atacantul de 30 de ani era liber de contract din vara lui 2025 şi va semna cu noua sa echipă.

Genclerbirligi fusese ultima echipă pentru care evoluase ultima oară vârful cotat la 600.000 de euro, care ajunsese în Turcia cu un an în urmă. El va evolua din nou în Liga 1, pe unde a mai trecut pe la U Cluj, FCSB, Dinamo şi Botoşani.

Daniel Popa s-a înţeles cu Metaloglobus

Conform digisport.ro, Daniel Popa a semnat cu Metaloglobus un contract valabil pe un an şi va încasa un salariu de 4.000 de euro pe lună. Asta după ce atacantul a refuzat o ofertă de la Petrolul.

Problema jucătorului care vine să o ajute pe Metaloglobus să scape de la retrogradare e că nu a mai jucat deloc de la începutul lunii august 2025, atunci când prindea 68 de minute într-un Genclerbirligi – Samsunspor 2-1.

Daniel Popa și-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa pentru Chindia, club care l-a și lansat în fotbal. În 132 de partide adunate pentru târgovișteni, atacantul a adunat 40 de goluri și 11 pase decisive. De-a lungul carierei sale, Popa a mai jucat în România la FCSB, Dinamo sau “U” Cluj.