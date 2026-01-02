Daniel Popa poate reveni în Liga 1. Salariile pe care le oferă cele două cluburi interesate - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Andrei Nicolae Publicat: 2 ianuarie 2026, 16:42

Daniel Popa, în timpul unui meci / X Genclerbirligi

Daniel Popa este din septembrie liber de contract după despărțirea de turcii de la Genclebirligi, însă atacantul nu duce lipsă de oferte. Două formații din Liga 1, și anume Petrolul și Hermannstadt, sunt gata să îl aducă pe jucătorul de 30 de ani înapoi în România.

Daniel Popa este în vizorul mai multor echipe în această iarnă, iar cele două din primul eșalon românesc care sunt interesate de el îi pun pe masă un salariu de 8.000 de euro pe lună, potrivit gsp.ro. Cu toate acestea, atacantul pare că ar plasa cele două oferte în coada preferințelor sale.

Daniel Popa vrea să joace tot în afară

Într-un interviu acordat pentru sursa citată anterior, atacantul a dezvăluit că ar prefera mai degrabă un transfer în străinătate, însă dacă ar fi să se întoarcă în țară, ar semna cu cei de la Chindia Târgoviște pentru a-i ajuta să promoveze. După ce a rămas liber de contract, Popa a început să se antreneze cu echipa din Dâmbovița pentru a-și menține ritmul.

Petrolul și Hermannstadt, cele două echipe care îl doresc pe Daniel Popa, nu se află într-o situație bună în campionat. Ploieștenii se află pe poziția a 13-a, care ar trimite-o la baraj, în timp ce sibienii sunt pe locul 15, primul direct retrogradabil.

Daniel Popa și-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa pentru Chindia, club care l-a și lansat în fotbal. În 132 de partide adunate pentru târgovișteni, atacantul a adunat 40 de goluri și 11 pase decisive. De-a lungul carierei sale, Popa a mai jucat în România la FCSB, Dinamo și “U” Cluj.

