Robert Ilyeş a pus “tunurile” pe jucătorii săi: “Am fost fricoşi”

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (52 de ani), şi-a criticat dur jucătorii după ce echipa lui a făcut doar egal cu Hermannstadt, 0-0, în condiţiile în care sibienii au evoluat în 10 în ultimele 75 de minute, Dorinel Munteanu efectuând anterior toate cele 5 schimbări.

Csikszereda e pe locul 4 în play-out, cu 27 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe 8, loc de baraj, cu 20 de puncte.

Robert Ilyeş: “Mă supără că în deplasare nu suntem constanţi! Am fost fricoşi”

“Sincer, nici eu nu credeam (n.r.: că sunt șanse mari să se salveze de la retrogradare), dar în ultima perioadă echipa a căpătat o identitate.

Pot să spun acum că avem o singură înfrângere în ultimele 9 meciuri și suntem pe un drum bun.

Să știți că mă supără că în deplasare nu suntem constanți! Tot ceea ce am pregătit toată săptămâna nu am pus în practică. Am fost fricoși. Aș fi vrut să avem mai mult elan.