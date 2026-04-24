Robert Ilyeş a pus “tunurile” pe jucătorii săi: “Am fost fricoşi”

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (52 de ani), şi-a criticat dur jucătorii după ce echipa lui a făcut doar egal cu Hermannstadt, 0-0, în condiţiile în care sibienii au evoluat în 10 în ultimele 75 de minute, Dorinel Munteanu efectuând anterior toate cele 5 schimbări.
Csikszereda e pe locul 4 în play-out, cu 27 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe 8, loc de baraj, cu 20 de puncte.
Robert Ilyeş: “Mă supără că în deplasare nu suntem constanţi! Am fost fricoşi”
“Sincer, nici eu nu credeam (n.r.: că sunt șanse mari să se salveze de la retrogradare), dar în ultima perioadă echipa a căpătat o identitate.
Pot să spun acum că avem o singură înfrângere în ultimele 9 meciuri și suntem pe un drum bun.
Să știți că mă supără că în deplasare nu suntem constanți! Tot ceea ce am pregătit toată săptămâna nu am pus în practică. Am fost fricoși. Aș fi vrut să avem mai mult elan.
Îmi doream să câștigăm. Își merită și ei punctul, pentru că și-au dedicat toată energia.
Au mai rămas 3 meciuri și trebuie să câștigăm minimum unul ca să facem măcar 30 de puncte. Poate scăpăm direct de retrogradare”, a declarat Robert Ilyeş pentru digisport.ro.
