Robert Ilyeş a pus “tunurile” pe jucătorii săi: “Am fost fricoşi”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 20:15

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (52 de ani), şi-a criticat dur jucătorii după ce echipa lui a făcut doar egal cu Hermannstadt, 0-0, în condiţiile în care sibienii au evoluat în 10 în ultimele 75 de minute, Dorinel Munteanu efectuând anterior toate cele 5 schimbări.

Csikszereda e pe locul 4 în play-out, cu 27 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe 8, loc de baraj, cu 20 de puncte.

Robert Ilyeş: “Mă supără că în deplasare nu suntem constanţi! Am fost fricoşi”

“Sincer, nici eu nu credeam (n.r.: că sunt șanse mari să se salveze de la retrogradare), dar în ultima perioadă echipa a căpătat o identitate.

Pot să spun acum că avem o singură înfrângere în ultimele 9 meciuri și suntem pe un drum bun.

Să știți că mă supără că în deplasare nu suntem constanți! Tot ceea ce am pregătit toată săptămâna nu am pus în practică. Am fost fricoși. Aș fi vrut să avem mai mult elan.

Îmi doream să câștigăm. Își merită și ei punctul, pentru că și-au dedicat toată energia.

Au mai rămas 3 meciuri și trebuie să câștigăm minimum unul ca să facem măcar 30 de puncte. Poate scăpăm direct de retrogradare”, a declarat Robert Ilyeş pentru digisport.ro.

Un şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibilUn şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibil
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Observator
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Guvernatorul Deltei, demis la propunerea Dianei Buzoianu, a solicitat în instanță salariu și sporuri la nivel maxim. Ce s-a întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Guvernatorul Deltei, demis la propunerea Dianei Buzoianu, a solicitat în instanță salariu și sporuri la nivel maxim. Ce s-a întâmplă cu dosarul
21:05

VideoJurnal Antena Sport | Recordul e în așteptare
21:04

Florin Tănase, în formă maximă la FCSB. Cifre excelente, după golul marcat cu Petrolul
21:03

VideoJurnal Antena Sport | Povești mondiale
21:00

VideoJurnal Antena Sport | Bătălia Universităților
20:48

Răzvan Lucescu, interviu cutremurător în Grecia. Declarațiile care au amintit de tatăl său: „Când nu câștig, mă simt mort”
20:46

David Popovici, aur la ştafetă, cu record naţional! Dezvăluire amuzantă: “L-am învăţat înjurăturile”
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 6 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
Citește și
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”