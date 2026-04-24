Florin Tănase, în formă maximă la FCSB. Cifre excelente, după golul marcat cu Petrolul

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 21:04

Florin Tănase a marcat în FCSB - Petrolul/ Sport Pictures

Florin Tănase (31 de ani) a marcat în duelul dintre FCSB și Petrolul, din etapa a șasea a play-out-ului. Decarul campioanei a transformat fără emoții un penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arbitrul George Găman a arătat punctul cu var în minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, după o pătrundere în careu a lui Valentin Crețu. Fundașul a șutat spre poarta Petrolului, iar Rocha a comis henț.

Florin Tănase a executat lovitura de la 11 metri și l-a învins spectaculos pe Raul Bălbărău, portarul celor de la Petrolul, cu o „scăriță”.

Grație reușitei din meciul cu „lupii galbeni”, Florin Tănase a ajuns la patru meciuri consecutive cu gol marcat pentru FCSB. Decarul roș-albaștrilor a reușit să marcheze și în partidele cu Farul, Oțelul și Botoșani, din rundele precedente.

Florin Tănase are 15 goluri marcate la FCSB, în cele 34 de meciuri bifate în Liga 1. El și-a mai trecut în cont și opt pase decisive, cât și un gol în grupa de Europa League, în meciul cu Feyenoord.

Florin Tănase se află pe locul secund în topul golgheterilor din Liga 1, la egalitate cu Alexandru Dobre. Pe primul loc în acest clasament se află Jovo Lukic, care a punctat de 18 ori pentru U Cluj.

Echipele de start la FCSB – Petrolul:

  • FCSB (4-2-3-1): Matei Popa – Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic – Fl. Tănase, Joao Paulo – Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti – Miculescu.
    Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa. Antrenor: Lucian Filip (interimar)
  • Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – M. Dulca, D. Rodrigues – R. Pop, Jyry, Grozav – Chică-Roșă.
    Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov.
    Antrenor: Mehmet Topal
Un şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibilUn şofer a venit să ia motorină cu bidoanele după ce mai multe staţii Petrom au rămas fără combustibil
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
ANIMAŢIE. Bărbat din Neamţ ucis de trupele speciale SAS, după ce a tras în mascaţi
Toți știau! Fost angajat al școlii gimnaziale din Aușeu, mărturisiri incredibile despre profesorul acuzat că abuza elevi: „Primele sesizări le-am făcut din 2021. De ce fugea după mine pe hol?”
VideoJurnal Antena Sport | Povești mondiale
VideoJurnal Antena Sport | Bătălia Universităților
Răzvan Lucescu, interviu cutremurător în Grecia. Declarațiile care au amintit de tatăl său: „Când nu câștig, mă simt mort”
David Popovici, aur la ştafetă, cu record naţional! Dezvăluire amuzantă: “L-am învăţat înjurăturile”
LIVE TEXTFCSB – Petrolul 3-0. Campioana, repriză de excepție pe Arena Națională! Trei goluri în 14 minute
Robert Ilyeş a pus “tunurile” pe jucătorii săi: “Am fost fricoşi”
1 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 2 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj 3 „Acord total!” Conducerea lui Inter îi face toate poftele! Lovitură de proporții pentru Chivu 4 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 5 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 6 Dinamo, gata să forţeze pentru primul transfer al verii. Ţinta stabilită de Zeljko Kopic
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”