Florin Tănase, în formă maximă la FCSB. Cifre excelente, după golul marcat cu Petrolul

Florin Tănase (31 de ani) a marcat în duelul dintre FCSB și Petrolul, din etapa a șasea a play-out-ului. Decarul campioanei a transformat fără emoții un penalty.

Arbitrul George Găman a arătat punctul cu var în minutul 14 al partidei de pe Arena Națională, după o pătrundere în careu a lui Valentin Crețu. Fundașul a șutat spre poarta Petrolului, iar Rocha a comis henț.

Florin Tănase a executat lovitura de la 11 metri și l-a învins spectaculos pe Raul Bălbărău, portarul celor de la Petrolul, cu o „scăriță”.

Grație reușitei din meciul cu „lupii galbeni”, Florin Tănase a ajuns la patru meciuri consecutive cu gol marcat pentru FCSB. Decarul roș-albaștrilor a reușit să marcheze și în partidele cu Farul, Oțelul și Botoșani, din rundele precedente.

Florin Tănase are 15 goluri marcate la FCSB, în cele 34 de meciuri bifate în Liga 1. El și-a mai trecut în cont și opt pase decisive, cât și un gol în grupa de Europa League, în meciul cu Feyenoord.