Home | Înot | David Popovici, aur la ştafetă, cu record naţional! Dezvăluire amuzantă: “L-am învăţat înjurăturile”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 aprilie 2026, 20:46

Comentarii
David Popovici, aur la ştafetă, cu record naţional! Dezvăluire amuzantă: L-am învăţat înjurăturile

Echipa clubului Dinamo, formată din David Popovici, brazilianul Bruno Santos Dutra, Denis Popescu şi Alessandro Vlad, a cucerit aurul cu record naţional în proba de ştafetă de 4 x 100 metri liber.

După aurul de la ştafetă, David Popovici a făcut show, dezvăluind că băieţii l-au învăţat să înjure în limba română pe brazilianul Bruno Santos Dutra. Popovici şi-a exprimat dorinţa ca, în această formulă, să participe la probe de ştafetă şi în competiţii mai importante.

“E super-distractivă ştafeta. Aşa cum a spus Alexandru (n.r: Alessandro Vlad), ne antrenăm de la începutul sezonului împreună, avem o grupă mai mare. Bruno e brazilian, Alexandru e român, dar e născut şi crescut în Italia, Denis e Denis. Sunt foarte bucuros, am doborât şi recordul naţional.

E o zi foarte frumoasă şi cred că suntem toţi mulţumiţi.

Cu siguranţă, el (n.r: Bruno) a învăţat mult mai multe de la noi în română, bineînţeles că am început cu prostiile (n.r: înjurăturile), cum se face. Te rugăm să nu repeţi (n.r: către brazilianul Bruno). Ştie să vorbească şi frumos. Avem, după cum vedeţi, o ştafetă diversă.

Sper să fim în formula asta şi la competiţii mai mari, ar fi foarte-foarte frumos”, a declarat David Popovici.

Joi, David Popovici a cucerit aurul la Campionatele Naţionale în proba de 200 de metri liber, în care e campion olimpic. Miercuri David Popovici a cucerit aurul în proba de 50 de metri liber la Campionatele Naţionale.

Înapoi la Homepage
Comentarii


