„Ne batem cu morile de vânt”. Dorinel Munteanu, la capătul puterilor după remiza lui Hermannstadt

Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat cu Csikszereda, scor 0-0, în etapa a șasea a play-out-ului. Antrenorul a criticat arbitrajul partidei, după ce a primit un cartonaș galben din partea „centralului” Iulian Călin.

Dorinel Munteanu a catalogat arbitrajul ca fiind unul „modest” și a transmis că echipa sa se „bate cu morile de vânt” în lupta pentru evitarea retrogradării.

Dorinel Munteanu, la capătul puterilor după Hermannstadt – Csikszereda 0-0

În privința jocului, Dorinel Munteanu și-a lăudat elevii. Antrenorul lui Hermannstadt a transmis că acestora le-a lipsit și șansa, în unele momente ale partidei.

„Victoria era obiectivul. Ne-am pregătit, dar am avut multe probleme şi medicale. Am început bine jocul, am avut ocazii. Ştiam că adversarul va fi periculos pe contraatac. Băieţii şi-au dorit, dar la unele faze nu am avut şansă. Nu ne avantajează rezultatul şi sunt supărat, că meritam mai mult. E un număr mare de accidentaţi, luni vedem situaţia, că aţi văzut… Bârstan se pare că e cel mai afectat.

Avem o săptămână să ne pregătim pentru jocul de Slobozia şi cei cu probleme să revină. Nu cedăm, mergem până la capăt. Doream să evit barajul, dar asta e situaţia.