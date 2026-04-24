„Ne batem cu morile de vânt”. Dorinel Munteanu, la capătul puterilor după remiza lui Hermannstadt

Viviana Moraru Publicat: 24 aprilie 2026, 20:14

Dorinel Munteanu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a oferit prima reacție, după ce Hermannstadt a remizat cu Csikszereda, scor 0-0, în etapa a șasea a play-out-ului. Antrenorul a criticat arbitrajul partidei, după ce a primit un cartonaș galben din partea „centralului” Iulian Călin.

Dorinel Munteanu a catalogat arbitrajul ca fiind unul „modest” și a transmis că echipa sa se „bate cu morile de vânt” în lupta pentru evitarea retrogradării.

În privința jocului, Dorinel Munteanu și-a lăudat elevii. Antrenorul lui Hermannstadt a transmis că acestora le-a lipsit și șansa, în unele momente ale partidei.

„Victoria era obiectivul. Ne-am pregătit, dar am avut multe probleme şi medicale. Am început bine jocul, am avut ocazii. Ştiam că adversarul va fi periculos pe contraatac. Băieţii şi-au dorit, dar la unele faze nu am avut şansă. Nu ne avantajează rezultatul şi sunt supărat, că meritam mai mult. E un număr mare de accidentaţi, luni vedem situaţia, că aţi văzut… Bârstan se pare că e cel mai afectat.

Avem o săptămână să ne pregătim pentru jocul de Slobozia şi cei cu probleme să revină. Nu cedăm, mergem până la capăt. Doream să evit barajul, dar asta e situaţia.

Prin asemenea momente n-am trecut vreodată, dar nu avem timp să ne uităm în urmă. Ce a fost cu situaţia jucătorilor plecaţi e de domeniul trecutului. Contează doar meciul de la Slobozia. Am avut momente bune de joc azi, posesia am dominat-o, dar meritam mai mult. Cred că o piedică a fost şi arbitrajul din seara asta în tot jocul.

Am discutat cu arbitrul de margine, am făcut un gest către Balaure, iar el mi-a dat galben. Ne batem cu morile de vânt şi arbitrează cum vor ei. Maniera de arbitraj a fost pro echipei oaspete. Fără să jignesc, din punctul meu de vedere a fost un arbitraj modest, aşa cum s-a întâmplat şi în alte jocuri”, a declarat Dorinel Munteanu, conform orangesport.ro, după Hermannstadt – Csikszereda 0-0.

