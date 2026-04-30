George Buricea, suspendat pentru încălcarea regulilor anti-doping. Prima reacție a selecționerului României: „Situația e simplă”

George Buricea, în timpul unui meci al naționalei masculine de handbal/ Profimedia

Antrenorul naţionalei şi al echipei SCM Poli Timişoara, George Buricea, a fost suspendat provizoriu de către Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), ”pentru încălcarea reglementărilor în vigoare”.

Buricea, care a fost în centrul atenției și după ce România a ratat calificarea la Mondial, ar fi solicitat o ambulanţă în timpul unui cantonament al naţionalei pentru un jucător căruia i-a făcut rău, la finalul anului trecut, fără a anunţa medicul lotului naţional, conform protocolului.

George Buricea, suspendat pentru încălcarea regulilor anti-doping

Suspendarea dictată de ANAD a început în data de 29 aprilie, pentru ”facilitate, complicitate metodă interzisă de regulile anti-doping”, însă forul naţional nu detaliază ce s-a întâmplat de fapt, prezentând doar un tabel unde apare şi numele lui George Buricea, plus articolul din regulament (Art. 2 alin. 2 lit. b din Legea 310/2021).

Jucătorul Răzvan Trif, căruia i s-ar fi făcut rău în 30 decembrie 2025, în cantonamentul de la Bucureşti, ar fi primit de la personalul medical de pe ambulanţă o perfuzie cu vitaminele B şi C, dar se pare că fără avizul medicului naţionalei.

Informaţia privind suspendarea provizorie a lui Buricea a fost confirmată de conducerea SCM Poli Timişoara, într-o conferinţă de presă.