George Buricea, suspendat pentru încălcarea regulilor anti-doping. Prima reacție a selecționerului României: „Situația e simplă”

Viviana Moraru Publicat: 30 aprilie 2026, 20:17

George Buricea, în timpul unui meci al naționalei masculine de handbal/ Profimedia

Antrenorul naţionalei şi al echipei SCM Poli Timişoara, George Buricea, a fost suspendat provizoriu de către Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD), ”pentru încălcarea reglementărilor în vigoare”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Buricea, care a fost în centrul atenției și după ce România a ratat calificarea la Mondial, ar fi solicitat o ambulanţă în timpul unui cantonament al naţionalei pentru un jucător căruia i-a făcut rău, la finalul anului trecut, fără a anunţa medicul lotului naţional, conform protocolului.

Suspendarea dictată de ANAD a început în data de 29 aprilie, pentru ”facilitate, complicitate metodă interzisă de regulile anti-doping”, însă forul naţional nu detaliază ce s-a întâmplat de fapt, prezentând doar un tabel unde apare şi numele lui George Buricea, plus articolul din regulament (Art. 2 alin. 2 lit. b din Legea 310/2021).

Jucătorul Răzvan Trif, căruia i s-ar fi făcut rău în 30 decembrie 2025, în cantonamentul de la Bucureşti, ar fi primit de la personalul medical de pe ambulanţă o perfuzie cu vitaminele B şi C, dar se pare că fără avizul medicului naţionalei.

Informaţia privind suspendarea provizorie a lui Buricea a fost confirmată de conducerea SCM Poli Timişoara, într-o conferinţă de presă.

Reclamă
Reclamă

”Nu are voie la antrenamente sau meciuri oficiale. De astăzi nu mai este la antrenamente. La meciul cu Dinamo Bucureşti va sta pe bancă antrenorul nostru secund. Este vorba şi de un jucător al nostru, Răzvan Trif, care momentan e doar audiat”, a precizat Laurenţiu Marian, director SCM Poli Timişoara.

Mandatul lui George Buricea la naţională se încheie în această lună, iar de la club este suspendat.

Prima reacție a lui George Buricea

George Buricea a reacționat, după suspendarea primită din partea ANAD. Selecționerul României a dat asigurări că va colabora cu instanțele și comisiile pentru a se face lumină în acest caz.

Reclamă

Situația este simplă. Un jucător al naționalei României a acuzat o stare febrilă severă, iar eu nu am făcut decât să chem ajutor medical, în condițiile în care doctorul echipei naționale nu se afla în cantonament, în acel moment.

Jucătorului Răzvan Trif i s-au administrat vitamina B și C, pentru a-i îmbunătăți starea generală, ceea ce s-a și întâmplat. Mai mult decât atât nu știu ce ar fi de spus, dar vă asigur că voi acorda întregul meu sprijin comisiilor și instanțelor care vor lucra pentru elucidarea acestui caz”, a declarat George Buricea, pentru site-ul oficial al clubului SCM Poli Timișoara.

Reclamă
