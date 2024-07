Robert Niţă a distrus în antrenor din Liga 1: "Este ruşinos! Îl dădeam afară! Du-te, mă, în tribună şi tăvăleşte-te" - Antena Sport

Robert Niţă a distrus în antrenor din Liga 1 Robert Niţă, pe vremea când juca la Rapid | Hepta Robert Niţă a distrus în antrenor din Liga 1. Fostul atacant l-a desfiinţat pe tehnicianul celor de la Poli Iaşi, Tony da Silva. Acesta a comentat în termeni duri conflictul pe care Tony l-a avut cu jucătorul de la Botoşani, Ţigănaşu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Robert Niţă a ieşit la atac după ce a văzut imaginile cu Tony da Silva şi cu Ţigănaşu, din Poli Iaşi – FC Botoşani 1-0. Robert Niţă a distrus în antrenor din Liga 1 „Am văzut şi nu mi-a plăcut ce a făcut Tony. Nu ai voie ca antrenor. Hai că dai în mingea aia pentru că este minutul 90, pe undeva poţi spune că este un antrenor tânăr, nu s-a lăsat de mult timp de fotbal, zici că ai şmecheria asta de fotbalist, dar pe de altă parte este ruşinos să te arunci pe jos, să simulezi că te-a lovit ăla (n.r. Ţigănaşu). Tu, ca antrenor, nu te expui şi te arunci pe jos. Eu îl dădeam afară, îi dădeam roşu direct. Ia, du-te, mă, în tribune şi tăvăleşte-te! Nu este OK deloc şi ar fi trebuit eliminat„, a spus Robert Niţă pe canalul său de Youtube. Reclamă

Tony da Silva, genial după Poli Iaşi – FC Botoşani 1-0: „E vreme de haine de muncitori!” Ce a spus de scandalul cu Ţigănaşu

Tony da Silva a avut un discurs genial după Poli Iaşi – FC Botoşani 1-0. Antrenorul celor de la Poli Iaşi a lăudat spiritul de luptă al echipei în derby-ul Moldovei. Antrenorul celor de la Poli Iaşi a spus că jucătorii trebuie să muncească în continuare şi că nu trebuie se se relaxeze.

„Noi am avut mai multe oportunități, Botoșani a încercat până la final. Noi trebuia să dăm golul doi. A lipsit ultima pasă, ultima centrare, am avut și bară, important e că am luat 3 puncte, primele din campionat. Săptămâna trecută am jucat top și nu am luat puncte. Azi am făcut un meci bun, mai avem lucruri de reglat, dar importantă e victoria, crește încrederea, omogenitatea.

De 6 ani jumate, Iași nu câștigase cu Botoșani. Am câștigat azi. Voiam asta pentru a crește încrederea, erau sponsori la stadion azi, era important să câștigăm. Dar am câștigat doar un meci, nu e vreme de costum, e vreme de haine de muncitori.

Noi trebuie să fim mai buni, nu sunt mulțumit. Niciodată nu o să fiu mulțumit, chiar dacă le-am zis băieților să zâmbească, pentru că am luat 3 puncte. Pentru mine, vedeta echipei e echipa„, a spus Tony da Silva după Poli Iaşi – FC Botoşani 1-0, la digisport.ro.