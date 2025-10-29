S-a furat un ceas Rolex din vestiarul FCSB! "Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar..." - Antena Sport

Situaţie incredibilă întâmplată chiar în vestiarul FCSB! Adi Popa a povestit un moment mai puţin cunoscut. În perioada în care Laurenţiu Reghecampf era la echipă, Tănase s-a trezit fără ceas, la finalul unei partide jucate! Ca situaţia să nu degenereze, antrenorul a făcut un gest de mare omenie, a cumpărat chiar el ceasul şi i l-a dat înapoi fotbalistului.

“Țin minte perfect episodul. I s-a furat un Rolex lui Tănase din vestiar. Reghe a intervenit imediat, a calmat toată echipa și, ca să arate ce fel de om e, i-a cumpărat lui Dodel un alt ceas. Mi se pare incredibil gestul, dar asta era atmosfera atunci — respect și unitate”, a spus Adi Popa, potrivit iAMsport.

Adi Popa spune că Reghe a făcut agest gest fără să aştepte ceva în schimb. “Da. Fără niciun parti pris. Știi cum era la vremea aia, <<dom’ne, că are contract cu Ana…>>. Nici nu avea contract cu Ana, nici… Doar așa, a zis: ”Te apreciez pentru ce faci la echipă și ești unul dintre liderii echipei”. Și a zis: ”Uite, mă ocup eu”. Se întâmplă, nu ai auzit să se spargă vestiare? Nu suntem primii. Se sparge Louvre, dar un vestiar…”, a mai spus fostul fotbalist.

Laurențiu Reghecampf a avut două mandate la FCSB, în perioadele 2012-2014 și 2015-2017. Ambele au fost de succes pentru Reghecampf, perioadă în care a câștigat două titluri de campion al României. Cele mai notabile performanțe europene ale lui Laurențiu Reghecampf la cârma FCSB au fost calificările în grupele UEFA Champions League și parcursul până în optimile de finală ale UEFA Europa League.