"S-a încheiat!" Primul transfer de Champions League ratat de Gigi Becali, după ce FCSB a câştigat titlul în Liga 1 - Antena Sport

„E încheiată. La momentul ăla, am oferit o sumă, Farul a zis 400.000 şi s-a încheiat. Ne orientăm spre alte piste, iar una dintre ele poate să fie Ovidiu Popescu. Ar fi ideal să avem un fundaş lateral care să poată juca şi central„, a declarat Mihai Stoica la orangesport.ro.

În vârstă de 30 de ani, Mihai Popescu a jucat în 42 de meciuri pentru Farul în acest sezon, în toate competiţiile. A înscris un gol şi a oferit 3 pase decisive. Între 2013 şi 2020 a jucat pentru Dinamo.

Reclamă

Gigi Becali era dispus să achite 300.000 de euro pentru Mihai Popescu

Patronul FCSB-ului recunoscuse că a făcut o propunere oficială pentru Mihai Popescu, dar contraoferta primită de la rivali i-a pus capac.

„Am vorbit de Mihai Popescu, am făcut ofertă de 300 de mii, iar Gică Popescu a cerut 400 de mii de euro plus Haruţ. Adică 1,1 milioane de euro în total, 400 de mii, plus Haruţ de 700 de mii de euro cât am dat eu pe el. Mie nu-mi convine să dau atâţia bani pe un jucător de 31 de ani”, a spus Gigi Becali imediat după FCSB – Farul 2-1.

Gigi Becali îl vrea şi pe golgheterul Farului, Louis Munteanu. Poartă deja discuţii cu oficialii Fiorentinei pentru atacantul de 21 de ani. Italienii cer 1.500.000 de euro, dar patronul FCSB-ului încearcă să reducă drastic preţul.

Reclamă 4 / 0/3

Hagi a fost întrebat, la începutul lunii, despre şansele ca Mihai Popescu şi Louis Munteanu să ajungă la FCSB. A avut atunci o reacţie categorică. „(Munteanu şi Popescu, la FCSB?) Să vorbim în perioada asta de ce se va întâmpla în vară mi se pare greşit, să nu fiu profesional (n.r. reacţie nervoasă a lui Gică Hagi)„, a răbufnit managerul tehnic al Farului.

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...