Barcelona, aproape de primul transfer al verii! Jucătorul a spus “DA” și e gata să vină pe Camp Nou

Barcelona a început pregătirile pentru noul sezon, iar clubul “blaugrana” forțează primul transfer care ar urma să se producă în vară. Echipa de pe Camp Nou a ajuns la un acord Anthony Gordon, fotbalistul lui Newcastle, care a fost convins de oficialii clubului să poarte culorile catalanilor.

Barcelona a ratat transferul lui Joao Pedro de la Chelsea, clubul din Premier League catalogându-l pe brazilian “de neatins”, însă se pare că deplasrea conducerii clubului la Londra nu a vizat doar o mutare a sud-americanului. Deco, directorul sportiv, alături de Bojan Krkic și Joao Amaral, au mers în Anglia și pentru a încerca să-l convingă pe Anthony Gordon, aripa stângă a lui Newcastle.

Anthony Gordon i-a spus “DA” Barcelonei. Ofertă de 80 de milioane de euro

Întâlnirea dintre cele două tabere a decurs foarte bine pentru catalani, ținând cont că formația “blaugrana” a ajuns la un acord cu jucătorul englez, conform jurnaliștilor de la Mundo Deportivo. În momentul de față, singurul aspect important care mai rămâne de rezolvat este ca Barcelona să se înțeleagă și cu Newcastle pentru transferul fotbalistului al cărui contract expiră în 2030.

Clubul de pe Camp Nou trebuie însă să se miște repede pentru a parafa negocierile, ținând cont că pe urmele lui Gordon se află două alte cluburi imense europene: Liverpool și Bayern Munchen. Potrivit celor de la The Athletic, oferta înaintată de catalani către clubul de pe St. James’s Park este de 80 de milioane de euro.

În cazul în care Gordon ar ajunge pe Camp Nou, atunci Hansi Flick va avea o soluție în plus pentru postul de extremă stângă, care a fost lăsat descoperit de Raphinha în anumite momene ale sezonului din cauza unor accidentări.