Home | Fotbal | La Liga | Barcelona, aproape de primul transfer al verii! Jucătorul a spus “DA” și e gata să vină pe Camp Nou

Barcelona, aproape de primul transfer al verii! Jucătorul a spus “DA” și e gata să vină pe Camp Nou

Andrei Nicolae Publicat: 27 mai 2026, 19:01

Comentarii
Barcelona, aproape de primul transfer al verii! Jucătorul a spus DA și e gata să vină pe Camp Nou

Anthony Gordon, în timpul unui meci cu Liverpool / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Barcelona a început pregătirile pentru noul sezon, iar clubul “blaugrana” forțează primul transfer care ar urma să se producă în vară. Echipa de pe Camp Nou a ajuns la un acord Anthony Gordon, fotbalistul lui Newcastle, care a fost convins de oficialii clubului să poarte culorile catalanilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona a ratat transferul lui Joao Pedro de la Chelsea, clubul din Premier League catalogându-l pe brazilian “de neatins”, însă se pare că deplasrea conducerii clubului la Londra nu a vizat doar o mutare a sud-americanului. Deco, directorul sportiv, alături de Bojan Krkic și Joao Amaral, au mers în Anglia și pentru a încerca să-l convingă pe Anthony Gordon, aripa stângă a lui Newcastle.

Anthony Gordon i-a spus “DA” Barcelonei. Ofertă de 80 de milioane de euro

Întâlnirea dintre cele două tabere a decurs foarte bine pentru catalani, ținând cont că formația “blaugrana” a ajuns la un acord cu jucătorul englez, conform jurnaliștilor de la Mundo Deportivo. În momentul de față, singurul aspect important care mai rămâne de rezolvat este ca Barcelona să se înțeleagă și cu Newcastle pentru transferul fotbalistului al cărui contract expiră în 2030.

Clubul de pe Camp Nou trebuie însă să se miște repede pentru a parafa negocierile, ținând cont că pe urmele lui Gordon se află două alte cluburi imense europene: Liverpool și Bayern Munchen. Potrivit celor de la The Athletic, oferta înaintată de catalani către clubul de pe St. James’s Park este de 80 de milioane de euro.

În cazul în care Gordon ar ajunge pe Camp Nou, atunci Hansi Flick va avea o soluție în plus pentru postul de extremă stângă, care a fost lăsat descoperit de Raphinha în anumite momene ale sezonului din cauza unor accidentări.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, jucătorul lui Newcastle a evoluat în câteva partie din această stagiune și ca vârf, astfel că în funcție de planurile tehnicianului neamț, fotbalistul de 25 de ani ar putea deveni un înlocuitor pentru Robert Lewandowski.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Învăţătoare din Medgidia, reţinută după ce ar fi lovit un elev care a rupt rezultatele la Evaluarea Naţională
Observator
Învăţătoare din Medgidia, reţinută după ce ar fi lovit un elev care a rupt rezultatele la Evaluarea Naţională
„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro despăgubiri pentru că a fost demis cu doar 2 săptămâni înainte de încheierea contractului
Fanatik.ro
„Să fii blestemat!” Florin Prunea, derapaj la adresa primarului Iașului, după ce a primit 20.000 euro despăgubiri pentru că a fost demis cu doar 2 săptămâni înainte de încheierea contractului
18:59

“Putem deveni, nu am niciun dubiu” Obiectivul uriaş stabilit de Daniel Pancu pentru Rapid!
18:44

Eva Lys – Sorana Cîrstea LIVE TEXT. “Sori” luptă pentru calificarea în turul trei la Roland Garros
18:37

Pancu, război total cu CFR Cluj! Reacția noului antrenor de la Rapid, după ce Mureșan i-a urat „drum bun și xanax”
18:30

Eroii Campionatului Mondial | Beckenbauer: De la copilul cu picioare sângerânde la “Der Kaiser”, câștigătorul World Cup
18:21

Conducerea lui U Cluj, mesaj tranşant despre transferul lui Atanas Trică la Dinamo!
18:18

“Să facem clubul să strălucească din nou!”. Prima reacție a lui Daniel Pancu după ce a revenit la Rapid
Vezi toate știrile
1 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 2 Cutremur în handbalul românesc! Campioana se desparte de ZECE jucătoare 3 Mutare înainte de Farul – Chindia. Au transferat un spaniol crescut la Valencia 4 OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby 5 Momentul în care Gigi Becali a plâns în fața lui Nuțu Cămătaru: “Îmi spunea că nu a vrut, că alea, alea” 6 “Îl aștept la Universitatea Craiova!” Mihai Rotaru pregătește un transfer de la Rapid
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total