„Uitați-vă spre cer! E Neymar!” Cum a putut să ajungă starul în cantonamentul Braziliei, deși e accidentat

Mai degrabă dezamăgire la ultimele ediții de Mondial, Brazilia a început oficial pregătirea pentru turneul care va avea loc în această vară. Jucătorii au ajuns, unul câte unul, la Granja Comary, sediul Federației de Fotbal din Brazilia, în apropiere de Rio de Janeiro.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Neymar, în cantonament cu elicopterul

Casemiro a fost primul jucător care a ajuns în cantonamentul echipei, însă show-ul a fost „furat” de Neymar. Acesta a călătorit de la Sao Paulo, unde locuiește, până la Rio cu elicopterul său personal!

Nu a avut însă prea mult timp de relaxare. Cum a ajuns în cantonament, Neymar a fost luat în primire de staff-ul medical al naționalei. Dr. Rodrigo Lesmar, cel care conduce echipa medicală a naționalei, va evalua starea lui Neymar după accidentarea de la meciul cu Coritiba.

Înainte să plece spre Rio, Neymar a fost întrebat de starea sa: „E totul în regulă, nu e nicio problemă” le-a spus el jurnaliștilor. Totuși, Neymar ar putea să fie înlocuit dacă nu își revine până cu 24 de ore înainte de primul meci de la Mondial.