"Să îşi caute echipă". Cea mai dură reacţie după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului: "A comis-o rău de tot" - Antena Sport

Florin Manea a oferit cea mai dură reacţie, după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului, la finalul partidei cu Hermannstadt, pierdută de giuleşteni cu 1-2. Impresarul l-a sfătuit pe internaţionalul român să-şi caute o altă echipă.
Manea a avut un discurs dur şi a transmis că Dobre a “comis-o rău”, pentru faptul că a mers în faţa suporterilor, moment în care ei l-au înjurat secunde în şir.
Cea mai dură reacţie după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului
Florin Manea s-a declarat convins şi de faptul că fanii giuleşteni nu vor uita acest episod şi îl vor ataca în continuare pe Alexandru Dobre, la meciurile de acasă ale Rapidului.
“Eu unul sunt șocat și nu pot să înțeleg ce a avut în cap acest Alex Dobre. Bă, băiatule, tu realizezi la ce echipă joci? Ce a fost în mintea ta? După trei, patru dușuri în vestiarul Rapidului te-ai trezit tu să te duci să îi cerți pe suporteri? Dacă ți-au pus ăia banderola pe braț, gata, ai ajuns vreun mare jucător prin vestiar?
Bă, Dobre, acest lucru nu l-au făcut în viața lor tata (n.r. Nae Manea), Nae Stanciu, Șumudică, Maftei, Măldărășanu, Dulca, Iencsi, Săpunaru, te-ai trezit tu? Nu ai nici un an în tricoul Rapidului și ai tu tupeul să îi cerți pe suporteri? Păi să îl întrebe acest Dobre pe Dani Coman ce a pățit cu suporterii Rapidului când era portar la Rapid? Știe Dobre? Tata cât a fost el de tata a fost alergat de suporterii Rapidului pe șinele de tren. Știe Dobre? Dar cine naiba să îl învețe pe Dobre cum e viața la Rapid?
Suporterii Rapidului sunt unici pentru acest club. Suporterii Rapidului când se supărau îl scuipau și pe tata pe la meciuri, iar apoi îi veneau acasă și ne cântau sub balcon și nu se potoleau până nu iesea tata la ei să cânte cu galeria și să-l pupe.
Ăsta e Rapidul, bă, Dobre. Ce sfat să îi dau pentru împăcare? La revedere! După părerea mea el trebuie să își caute echipă și să își vadă de drum. O să vedeți ce viață va avea de acum Alex Dobre în Giulești. Altă dată să te interesezi pe la ce echipe te duci ca să știi în ce case intri să joci”, a declarat Florin Manea, conform prosport.ro.
